Expresidente argentino Macri celebra captura de Maduro, "un dictador que se creía eterno"

"Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno", escribió Macri a través de su perfil de la red social X.

El expresidente de Argentina (2015-2019) Mauricio MacriJUAN MABROMATA/AFP

Agencia EFEBuenos Aires, Argentina.

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) celebró este sábado la captura por parte de Estados Unidos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y consideró que "Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura".

Además, expresó que espera que "el orden democrático pueda restablecerse de inmediato" y opinó que "se inicia una época nueva" en la región.

Macri subrayó además que desde hace años denuncia "la dictadura criminal venezolana" y cuestionó los lazos de anteriores gobiernos argentinos con el de Maduro.

Por otra parte, reafirmó su apoyo a la activista opositora venezolana María Corina Machado y la describió como "la gran luchadora por la libertad de Venezuela".

Las declaraciones de Macri siguen a expresiones de apoyo por parte del presidente argentino, Javier Milei, al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura de Maduro.

El líder ultraderechista celebró este sábado el ataque mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó hoy que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

