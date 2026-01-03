Cronología de la acumulación de tropas y los ataques del ejército estadounidense contra Venezuela

El presidente Donald Trump había amenazado durante mucho tiempo con ordenar ataques militares contra objetivos en territorio venezolano tras meses de ataques a embarcaciones acusadas de transportar drogas desde el país sudamericano. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que las operaciones militares estadounidenses eran un intento velado de derrocarlo.

El sábado, Estados Unidos llevó a cabo un "ataque a gran escala" contra Venezuela y anunció que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y expulsados del país. Trump anunció la operación en redes sociales horas después del ataque. El gobierno venezolano lo calificó de "ataque imperialista" e instó a la ciudadanía a salir a las calles.

La fiscal general Pam Bondi dijo que Maduro y Flores enfrentarían cargos luego de una acusación en Nueva York .

Antes de la escalada, se habían producido 35 ataques conocidos contra presuntos barcos de tráfico de drogas en aguas sudamericanas desde principios de septiembre que mataron al menos a 115 personas, según anuncios de la administración republicana.

Estados Unidos había enviado una flota de buques de guerra a la región, la mayor acumulación de fuerzas en generaciones.

La Casa Blanca dijo que Washington estaba en “conflicto armado” con los cárteles de la droga para detener el flujo de narcóticos a Estados Unidos, mientras que funcionarios estadounidenses alegaron que Maduro apoyaba el tráfico internacional de drogas.

A continuación se presenta una cronología de las acciones militares de EE. UU. y los desarrollos relacionados:

20 de enero de 2025

Trump representó una orden ejecutiva que allanó el camino para que las organizaciones criminales y los cárteles de la droga fueran catalogados como " organizaciones terroristas extranjeras ". Entre ellos se encontraba el Tren de Aragua , una pandilla callejera venezolana.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han cuestionado la afirmación central de Trump de que la administración de Maduro estaba trabajando con el Tren de Aragua y orquestando el tráfico de drogas y la inmigración ilegal a Estados Unidos.

20 de febrero

La administración Trump designó formalmente a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras.

La etiqueta normalmente se reserva para grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, que usan la violencia con multas políticas y no para redes criminales con multas de lucro.

19 de agosto

El ejército estadounidense desplegó tres destructores de misiles guiados en las aguas frente a Venezuela.

La fuerza naval en el Caribe creció en cuestión de semanas hasta incluir tres buques de asalto anfibio y otras embarcaciones, que transportaban alrededor de 6.000 marineros e infantes de marina y una variedad de aeronaves.

Estados Unidos envió aviones de combate F-35 a Puerto Rico en septiembre, mientras que un submarino de la Marina que transportaba misiles de crucero operaba en aguas de Sudamérica.

2 de septiembre

Estados Unidos llevó a cabo su primer ataque contra lo que Trump dijo que era un barco que transportaba drogas que partió de Venezuela y era operado por Tren de Aragua.

Trump afirmó que las 11 personas a bordo del barco murieron. Publicó un breve vídeo de una pequeña embarcación que parecía estallar en llamas.

10 de septiembre

En una carta a la Casa Blanca, los senadores demócratas dijeron que la administración no había proporcionado “ninguna justificación legal legítima” para el ataque.

El senador Jack Reed de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que el ejército estadounidense no estaba “autorizado a perseguir a presuntos criminales y matarlos sin juicio”.

15 de septiembre

El ejército estadounidense llevó a cabo su segundo ataque contra un presunto barco cargado de drogas , matando a tres personas.

Al preguntársele qué pruebas tenía Estados Unidos de que el buque transportaba drogas, Trump declaró a la prensa que grandes bolsas de cocaína y fentanilo estaban esparcidas por todo el océano. Ni el ejército ni la Casa Blanca publicaron imágenes de lo que Trump describió.

El 19 de septiembre

Trump afirmó que el ejército estadounidense llevó a cabo su tercer ataque mortal contra un supuesto buque de narcotráfico. Varios senadores y grupos de derechos humanos siguieron cuestionando la legalidad de los ataques, calificándolos de posibles extralimitaciones de la autoridad ejecutiva.

El 2 de octubre

Trump declaró que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y dijo que Estados Unidos estaba ahora en un “conflicto armado” con ellos, según un memorando de la administración obtenido por The Associated Press.

El memorando parecía representar una afirmación extraordinaria de los poderes de guerra del presidente y críticas de algunos legisladores, incluido el senador republicano Rand Paul de Kentucky.

3 de octubre

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que ordenó un cuarto ataque contra una pequeña embarcación a la que acusó de transportar drogas.

8 de octubre

Los republicanos del Senado rechazaron una legislación que habría requerido que el presidente solicitara autorización del Congreso antes de realizar nuevos ataques militares.

El 14 de octubre

Trump el anunció quinto ataque contra una pequeña embarcación acusada de transportar drogas , diciendo que mató a seis personas.

15 de octubre

Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y dijo que estaba considerando realizar operaciones terrestres en el país.

Se negó a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra Maduro.

16 de octubre

El almirante de la Armada que supervisó las operaciones militares en la región dijo que se retirará en diciembre.

El almirante Alvin Holsey asumió el mando del Comando Sur de los EE.UU. UU. el pasado noviembre, supervisando un área que abarca el Caribe y las aguas sudamericanas. Estos puestos suelen durar entre tres y cuatro años.

El 16 de octubre

Trump dijo que Estados Unidos atacó un sexto barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe, matando a dos personas y dejando a dos sobrevivientes que estaban en la embarcación semisumergible.

El presidente dijo posteriormente que los sobrevivientes serían enviados a Ecuador y Colombia, sus países de origen, "para su detención y procesamiento". La repatriación evitó preguntas sobre cuál habría sido su estatus legal en el sistema judicial estadounidense.

17 de octubre

El ejército estadounidense atacó una séptima embarcación que, según Hegseth, transportaba "cantidades sustanciales de narcóticos" y estaba asociada con el grupo rebelde colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tres personas murieron.

20 de octubre

El representante de Washington Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, pidió una audiencia sobre los choques de barcos.

“Nunca antes, en mis más de 20 años en el comité, recuerdo haber visto a un comandante combatiente dejar su puesto tan pronto y en medio de tanta agitación”, declaró Smith sobre la inminente salida de Holsey. “Tampoco he visto una falta de transparencia tan asombrosa por parte de la Administración y el Departamento a la hora de informar al Congreso de forma significativa sobre el uso de fuerza militar letal”.

21 de octubre

Hegseth dijo que el ejército estadounidense lanzó su octavo ataque contra un supuesto barco que transportaba drogas, matando a dos personas en el Pacífico oriental.

El ataque fue una expansión del área de ataque militar a las aguas de Sudamérica., donde se contrabandea gran parte de la cocaína de los mayores productores del mundo.

22 de octubre

Hegseth anunció el noveno ataque, otro en el Pacífico oriental, y dijo que tres hombres murieron.

El 24 de octubre

Hegseth ordenó el envío a la región del portaaviones más avanzado del ejército estadounidense, el USS Gerald R. Ford, en una importante escalada del poder de fuego militar.

El 24 de octubre,

Hegseth dijo que los militares llevaron a cabo el décimo ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas, dejando seis personas muertas.

El 27 de octubre

Hegseth dijo que se llevaron a cabo tres ataques más en el Pacífico oriental, matando a 14 personas y dejando un sobreviviente.

Hegseth dijo que las autoridades mexicanas “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del único sobreviviente, quien fue dado por muerto luego de que México suspendiera su búsqueda.

29 de octubre

Hegseth dijo que el ejército estadounidense llevó a cabo otro ataque contra un barco que, según él, transportaba drogas en el Pacífico oriental, matando a las cuatro personas a bordo en el decimocuarto ataque.

29 de octubre

El senador de Virginia Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo que la administración informó a los republicanos, pero no a los demócratas, sobre los ataques a los barcos.

En ese momento, el Senado se enfrentaba a una posible votación sobre una resolución de poderes de guerra que habría prohibido ataques en o cerca de Venezuela sin la aprobación del Congreso.

31 de octubre

El alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió una investigación sobre los ataques, en lo que parece ser la primera condena de este tipo por parte de una organización de la ONU.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Türk, transmitió su mensaje en una reunión informativa: “Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar el asesinato extrajudicial de personas a bordo de estos barcos”.

1 de noviembre

Hegseth anunció el decimoquinto ataque conocido y dijo que tres personas murieron.

4 de noviembre

En el decimosexto ataque conocido, Hegseth publicó en las redes sociales que dos personas murieron a bordo de un barco en el Pacífico oriental.

6 de noviembre

Hegseth anunció el decimoséptimo ataque conocido, que mató a tres personas.

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una legislación que habría limitado la capacidad de Trump para ordenar un ataque en territorio venezolano sin autorización del Congreso.

Los legisladores de ambos partidos habían exigido más información sobre los ataques, pero los republicanos se mostraron más dispuestos a dar margen a Trump para continuar con el aumento de sus fuerzas navales.

9 de noviembre

El ejército estadounidense atacó dos barcos en el Pacífico oriental, matando a seis personas, según un anuncio de Hegseth al día siguiente.

10 de noviembre

El vigésimo ataque conocido contra un barco acusado de transportar drogas mató a cuatro personas en el Caribe, según una publicación en las redes sociales del Comando Sur del ejército estadounidense.

11 de noviembre

El gobierno de Venezuela lanzó lo que dijo fue una movilización “masiva” de tropas y voluntarios para dos días de ejercicios motivados por el aumento del despliegue militar estadounidense.

El ministro de Defensa , Vladimir Padrino López , afirmó que el ejército de Venezuela es “más fuerte que nunca en su unidad, moral y equipamiento”.

15 de noviembre

Tres personas murieron después de que el ejército estadounidense llevó a cabo su 21.º ataque contra un presunto barco de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, según una publicación del Comando Sur un día después.

16 de noviembre

El Ford llegó al Caribe, un momento importante en la demostración de fuerza de la administración Trump.

La llegada de los portaaviones elevó el número total de tropas en la región a alrededor de 12.000 en casi una docena de buques de la Armada en lo que Hegseth llamó la “Operación Lanza del Sur”.

16 de noviembre

Trump dijo que Estados Unidos “podría estar teniendo algunas conversaciones” con Maduro y que “a Venezuela le gustaría hablar”, sin ofrecer detalles.

"Hablaré con quien sea", dijo Trump. "Ya veremos qué pasa".

4 de diciembre

El almirante Frank "Mitch" Bradley comparó las puertas cerradas del Capitolio para informar sobre información clasificada mientras los legisladores comenzaban a investigar los ataques.

La investigación se inició tras informes de que Bradley ordenó un ataque posterior que mató a los sobrevivientes del primer ataque el 2 de septiembre para cumplir con las exigencias de Hegseth.

El senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, dijo más tarde a los periodistas que “Bradley fue muy claro al afirmar que no ninguna recibió orden de ese tipo, ni de no dar cuartel ni de matarlos a todos”.

Los demócratas dijeron que encontraron perturbador el video de todo el ataque.

Smith dijo que los sobrevivientes eran “básicamente dos personas sin camisa aferradas a la proa de un bote volcán e inoperable, a la deriva en el agua, hasta que llegaron los misiles y los mataron”.

4 de diciembre

Cuatro personas murieron en el 22º ataque a un presunto barco de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, según un mensaje del Comando Sur.

El 10 de diciembre

Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela luego de que el barco saliera de ese país con alrededor de 2 millones de barriles de crudo pesado.

La fiscal general Pam Bondi declaró que el petrolero estaba involucrado en una red ilícita de transporte de petróleo. que apoyaba a organizaciones terroristas extranjeras. El gobierno venezolano calificó la incautación como un robo flagrante y un acto de piratería internacional.

15 de diciembre

El ejército estadounidense atacó tres presuntos barcos que transportaban drogas, matando a ocho personas, en el Océano Pacífico oriental, anunció el Comando Sur.

16 de diciembre

Hegseth dijo que el Pentágono no publicará un video sin editar del ataque del 2 de septiembre que mató a dos sobrevivientes, incluso mientras aumentaban las preguntas en el Congreso sobre el ataque y la campaña en general cerca de Venezuela.

El 16 de diciembre

Trump dijo que estaba ordenando un bloqueo de todos los “petroleros sancionados” que entran y salen de Venezuela, una medida que parecía diseñada para poner un mayor control sobre la economía dependiente del petróleo del país sudamericano.

Trump alegó que Venezuela utilizaba el petróleo para financiar el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos. Se comprometió a continuar el refuerzo militar hasta que Venezuela devolviera a Estados Unidos el petróleo, el territorio y los activos, aunque no quedó claro por qué Trump creía que Estados Unidos tenía derecho a reclamarlo.

17 de diciembre

El ejército estadounidense dijo que atacó un barco acusado de contrabandear drogas en el Océano Pacífico oriental, matando a cuatro personas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron un par de resoluciones respaldadas por los demócratas que habrían limitado el poder de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga y Venezuela. Fueron las primeras votaciones en la Cámara después de que los republicanos del Senado rechazaron previamente resoluciones similares sobre poderes de guerra.

18 de diciembre

El ejército estadounidense dijo que realizó dos ataques más contra barcos que presuntamente transportaban drogas en el Pacífico oriental, matando a cinco personas.

20 de diciembre

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos, con la ayuda del Departamento de Defensa, detuvo un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela.

22 de diciembre

Trump confirmó que la Guardia Costera de Estados Unidos estaba persiguiendo a otro petrolero que la administración describió como parte de la “flota oscura”.

El ejército estadounidense dijo que atacó un barco acusado de contrabandear drogas en el Océano Pacífico oriental, matando a cuatro personas.

El 29 de diciembre

Trump declaró a la prensa que Estados Unidos atacó una instalación donde se cargan barcos acusados de transportar drogas. Se negó a especificar si el ejército estadounidense o la CIA llevaron a cabo el ataque en el muelle o dónde ocurrió. No confirmó que hubiera ocurrido en Venezuela.

El ejército estadounidense dijo que atacó un barco acusado de contrabandear drogas en el Océano Pacífico oriental, matando a dos personas.

30 de diciembre

La CIA estuvo detrás del ataque con drones en una zona de tráfico que se cree fue utilizada por cárteles de la droga venezolana, según dos personas familiarizadas con los detalles de la operación clasificada que solicitaron el anonimato para discutirlo.

Fue la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos inició los ataques en septiembre. Las autoridades venezolanas no han reconocido el ataque.

30 de diciembre

El ejército estadounidense atacó tres barcos más que presuntamente transportaban drogas, matando a tres personas en el primer barco, mientras que personas de los otros dos barcos saltaron por la borda y podrían haber sobrevivido, anunció el Comando Sur al día siguiente.

31 de diciembre

Estados Unidos impuso sanciones a cuatro empresas que operan en el sector petrolero de Venezuela y designó cuatro petroleros adicionales como propiedad bloqueada y parte de una flota paralela más grande que estaba evadiendo las sanciones estadounidenses a Venezuela.

31 de diciembre

El ejército estadounidense dijo que atacó dos barcos más y mató a cinco personas que presuntamente contrabandeaban drogas por rutas de tráfico conocidas.

1 de enero de 2026

Maduro, en una entrevista en la televisión estatal transmitida el día de Año Nuevo, afirmó que Venezuela estaba dispuesta a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Se negó a comentar sobre el ataque liderado por la CIA y reiteró que Estados Unidos quería forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas petroleras.

El 3 de enero

Estados Unidos llevó a cabo un ataque a gran escala en Caracas, capital de Venezuela, capturó a Maduro y Flores y los expulsó del país. Maduro y Flores enfrentarían cargos tras una imputación en Nueva York, según la fiscal general Pam Bondi.

Maduro fue acusado en 2020 por cargos de conspiración de “narcoterrorismo”, pero no se sabía previamente que Flores también lo había sido.