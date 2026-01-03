Corte Suprema de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma poderes de Maduro temporalmente

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, arrestado por Estados Unidos después de bombardear Caracas.

La Sala Constitucional de la máxima corte del país sentenció "que Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

La decisión fue tomada "vista la agresión militar extranjera suscitada" y "que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros".

Maduro fue trasladado hasta una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

Su captura ocurrió en medio de una ofensiva de las fuerzas estadounidenses, que atacaron la capital y otros tres estados del país.

La sentencia interpreta la falta de Maduro como "temporal", lo que implica que la vicepresidenta asume las funciones del cargo por hasta 90 días. El Parlamento puede prorrogar ese período por otros tres meses más.

De declararse una falta absoluta de Maduro, la ley obliga a que se convoquen elecciones en los 30 días siguientes.

La nueva Asamblea Nacional -electa en mayo pasado- inicia funciones el lunes.