Argentina recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela ante "detenciones arbitrarias"

El Gobierno argentino recomendó este viernes a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a la "grave situación" que afronta el país y a las "detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros".

"Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país", expresó la Cancillería argentina en un breve comunicado.

El Gobierno ya había emitido una alerta similar en mayo de este año, pocos días antes del anuncio de la salida de Venezuela con destino a Argentina de la pareja e hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo.

Gallo fue detenido por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo, que vivían allí.

El Gobierno venezolano dijo en su día que Gallo era uno de los 125 “mercenarios” extranjeros detenidos por supuestos planes para atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y aseguró que el Gobierno de Javier Milei, estaba “directamente” involucrado en ese presunto complot.

El Gobierno argentino respondió que las acusaciones de Maduro contra el gendarme Gallo son "falsas e infundadas" y ha pedido reiteradamente su liberación.

En el comunicado publicado este viernes, la Cancillería argentina advirtió, además, sobre "la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos".