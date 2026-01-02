La Policía Federal ordena el "regreso inmediato" del hijo de Bolsonaro que está en EE.UU.

La Policía Federal de Brasil ordenó que Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y quien reside en EE. UU., "regrese de inmediato" al país para ejercer su cargo de escribiente en la corporación, según una resolución publicada este viernes en el Diario Oficial.

El tercero de los cinco hijos del ex jefe de Estado condenado por golpismo estaba apartado de sus funciones en la Policía Federal para ejercer como parlamentario, pero la Cámara de Diputados declaró la pérdida de su mandato por faltar a más de un tercio de las sesiones.

La resolución, firmada por el director interino de Gestión de Personas de la Policía Federal, Licínio Nunes de Moraes Netto, establece la "cesación de la licencia para el ejercicio de mandato electivo, a partir del 19 de diciembre de 2025", y ordena el "retorno inmediato al ejercicio del cargo efectivo en su lotación de origen".

Según el documento, la orden de regreso a Brasil del hijo de Bolsonaro será para fines "exclusivamente declaratorios y de regularización de la situación funcional".

No obstante, aclara que cualquier ausencia injustificada podrá dar lugar a la adopción de medidas administrativas y disciplinarias correspondientes.

El hijo del líder de la ultraderecha brasileña ingresó a la Policía Federal en 2010 como escribiente y se apartó del cargo mientras ejercía su mandato en la Cámara de Diputados.

Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde marzo del año pasado, cuando pidió una licencia, alegando persecución política y judicial en Brasil.

El pasado 18 de diciembre la presidencia de la Cámara de Diputados declaró la pérdida de su mandato, por superar el límite de faltas no justificadas permitido por la Constitución.

El hijo del expresidente acumuló 59 ausencias sin justificación desde que viajó a Estados Unidos con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país de aplicar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, unas actividades que le costaron una imputación de la Corte Suprema por intento de coacción a la Justicia.

Esto, en una investigación paralela a la del juicio por golpismo por el cual Jair Bolsonaro resultó condenado a 27 años de prisión, como líder de un complot para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las presidenciales de 2022.

Tras el cabildeo de Eduardo Bolsonaro, el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, con la justificación de que Brasil encabeza una persecución judicial y política contra el exmandatario brasileño, aliado político del presidente estadounidense.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense revocó recientemente la mayoría de los aranceles y las sanciones que había impuesto a ciertos miembros del Supremo.