Bebé de tres semanas muere en la Franja de Gaza por las bajas temperaturas

Una bebé de tres semanas ha fallecido este jueves a causa de las bajas temperaturas en la Franja de Gaza, que están afectado especialmente a los cientos de miles de desplazados que viven en situación precaria en medio de la destrucción causada por la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel en el enclave en octubre de 2023.

La víctima, identificada como Malak Rami Ghneim, vivía con su familia en una tienda de campaña en el campamento de desplazados de Nuseirat, en el centro de la Franja, según fuentes consultadas por el diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y la agencia de noticias palestina WAFA.

En un incidente separado, una mujer y su hijo han muerto y otras cinco personas han resultado heridas con quemaduras en un incendio que se ha desatado durante la jornada en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza.

El año ha cerrado en la Franja con 416 fallecidos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego del pasado 10 de octubre, si bien el balance total de víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva militar israelí asciende a más de 71.200 palestinos.