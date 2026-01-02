Maduro dice que ha tenido "una sola conversación" con Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en una entrevista transmitida este jueves que ha tenido "una sola conversación" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por aclarar "especulaciones" tras una declaración que hizo el mandatario estadounidense el lunes sobre una llamada "muy recientemente".

"Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores", dijo Maduro en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

El mandatario venezolano, que denuncia "amenazas" por parte de Estados Unidos en el contexto del despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe, reiteró que la conversación fue "muy respetuosa" y que duró "10 minutos".

"Lo primero que me dijo -fue-: Mr. President Maduro. Y yo le dije: Mr. President, Donald Trump", contó Maduro que iba manejando su coche mientras Ramonet le hacía la entrevista regular de cada 1 de enero.

Maduro también dijo que la conversación con Trump fue "agradable", pero que las "evoluciones" posteriores "no han sido agradables".

El pasado lunes, Trump aseguró que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington contra Venezuela en el marco de una campaña para combatir el narcotráfico del que culpa al país caribeño.

"Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso", dijo Trump a medios al ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para supuestamente combatir el narcotráfico, pero el Gobierno de Venezuela denuncia que se trata de un pretexto para buscar un cambio de régimen.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio de Trump de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

El presidente estadounidense además anunció el viernes pasado un ataque contra una "gran instalación" en un muelle, pero no precisó si se produjo dentro de territorio venezolano.

Según informó el diario The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.