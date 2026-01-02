Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Familias buscan a adolescentes desaparecidos con llamamientos en redes sociales

En redes sociales hay cerca de medio centenar de publicaciones en las que familiares y amigos piden ayuda para encontrar a los desaparecidos.

La policía controla el acceso a la calle donde un incendio arrasó un bar abarrotado durante las celebraciones de Nochevieja en la estación de esquí alpina de Crans-Montana el 1 de enero de 2026. Se presume que varias docenas de personas murieron y alrededor de 100 resultaron heridas después de que un incendio arrasara un bar abarrotado en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo la policía suiza el 1 de enero de 2026. La policía, los bomberos y los rescatistas se apresuraron a la popular estación, que albergará la Copa del Mundo de Esquí a partir del 30 de enero, después de que el incendio estallara en las primeras horas del día de Año Nuevo.AFP

Agencia EFECrans Montana, Suiza

Numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos, principalmente hijos, nietos o sobrinos, desaparecidos la Nochevieja , con una oleada de llamamientos en redes sociales para localizar a los desaparecidos, entre quienes hay adolescentes nacidos en 2010 o 2011.

Se teme que algunos de ellos puedan haber encontrado en el local nocturno “Le Constellation” de Crans Montana, donde se produjo un incendio que produjo 40 muertes confirmadas y ha provocado heridas graves a 115 personas.

Algunas de estas últimas han comenzado a ser trasladadas a Italia, Alemania y Francia para recibir tratamientos de sus quemaduras altamente especializados.

Algunos hospitales en Suiza cuentan con unidades especiales para quemados tumbas, pero que no tienen la capacidad de atender al mismo tiempo a tal cantidad de pacientes, por lo que las autoridades suizas han aceptado la ayuda ofrecida por esos gobiernos.

Se sabe, por declaraciones de las autoridades sanitarias del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana), que todavía no se ha identificado a todos los heridos, debido al estado en el que fueron trasladados a los centros hospitalarios y porque en muchos casos sus documentos se habían calcinado.

En redes sociales hay cerca de medio centenar de publicaciones en las que familiares y amigos piden ayuda para encontrar a los desaparecidos, la mayoría en torno a la veintena.

Con sus fotos y con indicaciones de la ropa que llevaban la madrugada del jueves, piden cualquier información que les dé pistas sobre si salieron del local, si fueron ingresados o si les trasladaron a otra ciudad para ser atendidos.

En varias publicaciones aparecen rostros muy juveniles, de menores de edad, y peticiones a los usuarios para que hagan circular la información lo máximo posible.

Asimismo, han aparecido en Instagram y Facebook páginas que centralizan estos llamamientos realizados en su mayor parte en francés, idioma de este cantón de Suiza, como “cransmontana.avisderecherche” o “Cran Montana 01.01.2026 Recherche Personnes

