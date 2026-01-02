Casi 800 muertes en una década por siniestros en locales de ocio; el Jet Set con la mayor cifra

Alrededor de 800 personas han muerto durante la última década a consecuencia de incendios y otro tipo de siniestros en lugares de ocio de todo el mundo: salas de fiesta, discotecas, restaurantes, cafés y karaokes.

La última tragedia se ha producido este 1 de enero de 2026 en la estación suiza de esquí de Crans Montana , donde decenas de personas han muerto, según la policía, en un incendio cuyos orígenes aún se investigan, pero que podría estar relacionado con la pirotecnia.

Estos son los sucesos más trágicos desde 2015:

12 de septiembre de 2015: 88 fallecidos tras la explosión en un restaurante de Petlawad , en el estado de Madhya Pradesh (India).

30 octubre 2015: Fallecen 65 jóvenes en la discoteca 'Club Colectiv ' de Bucarest. El incendio se originó cuando, durante un concierto del grupo 'Goodbye to Gravity', un artefacto pirotécnico lanzó chispas sobre la almohadilla de protección de un pilar, que comenzó a arder.

6 de agosto de 2016: Trece jóvenes murieron en un incendio registrado en un bar de la ciudad francesa de Rouen durante la celebración de un cumpleaños .

3 de diciembre de 2016: Al menos 36 personas mueren en el incendio que arrasa el ' El Barco Fantasma ', un edificio de dos plantas y aire bohemio, que albergaba estudios de artistas, en el que se celebraba un concierto sin los permisos pertinentes, en el barrio de Fruitvale, Oakland, Estados Unidos.

24 de enero de 2022: Al menos 19 fallecidos en el incendio en la discoteca 'Double O' , en Sorong, en la región indonesia de Papúa Occidental.

5 de agosto de 2022: Mueren 25 personas en el incendio de la discoteca 'Mountain B' , en Sattahip, en la provincia de Chonburi, Tailandia.

6 de septiembre de 2022: 33 muertos en el incendio de un local de karaoke de tres plantas en Thuan An, en la provincia Binh Duong, Vietnam.

28 diciembre 2022: 27 muertos y un centenar de heridos en el gran incendio en el casino del complejo hotelero Grand Diamond City de Poipet , Camboya.

- 22 de junio de 2023: Mueren al menos 31 personas por una explosión por una fuga de gas en un restaurante de Yinchuan, capital de la región autónoma de Ningxia, en el noroeste de China.

27 de septiembre de 2023: Al menos 114 muertos y más de 200 heridos fue el saldo del incendio en una sala mientras se celebraba una boda en Al Hamdaniya, en la provincia iraquí de Nínive. El origen del fuego se debe al uso de fuegos artificiales y de bengalas.

1 de octubre de 2023: Trece víctimas mortales en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia, España ―Teatre y Fonda Milagros―.

2 de abril de 2024: 29 muertos al declararse un incendio, como consecuencia de una explosión, en el sótano de un edificio que albergaba el conocido club nocturno y de conciertos ′Masquerade′ , en Estambul, Turquía.

25 mayo 2024: Al menos 27 muertos, varios de ellos menores, en el incendio del complejo de juegos de entretenimiento para niños ′TRP Game Zone′, en Gujarat, India.

16 de marzo de 2025: El incendio en la discoteca 'Pulse' de Kocani, en Macedonia, provocó la muerte a al menos 59 personas y 155 resultaron heridas.

8 de abril de 2025: Más de 231 fallecidos en el incendio de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.