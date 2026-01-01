Rusia acusa a Ucrania de matar a más de 20 personas con drones durante los festejos de Nochevieja

Rusia acusó este jueves a Ucrania de haber atacado la región de Jersón por la noche, dejando al menos 20 muertos, y Kiev denunció que Moscú lanzó más de 200 drones contra sus infraestructuras energéticas.

Estos nuevos ataques, en las primeras horas de 2026, se produjeron en medio de la incertidumbre que rodea a las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, cuyo resultado continúa siendo una incógnita.

En la parte de la región ucraniana de Jersón, en el sur, controlada por el ejército ruso, Moscú afirma que Kiev atacó con drones una cafetería y un hotel de la localidad de Jorly, a orillas del mar Negro, durante los festejos de Año Nuevo.

El gobernador de la región meridional de Jersón nombrado por Moscú, Vladimir Saldo, afirmó en Telegram que al menos 24 personas murieron y que "decenas" resultaron heridas, y también publicó unas fotos en las que se ven cuerpos carbonizados.

De momento, las autoridades ucranianas no reaccionaron a estas acusaciones.

- Reuniones en agenda -

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó el jueves a Rusia de empezar un nuevo año con más ataques, en el marco de su ofensiva lanzada en febrero de 2022.

"Rusia empieza deliberadamente el nuevo año continuando con la guerra, lanzando más de 200 drones" en nochevieja, denunció Zelenski en redes sociales, donde precisó que Moscú apuntó contra infraestructuras energéticas.

Antes, en su discurso de Año Nuevo, el dirigente ucraniano demostró que hay un acuerdo con Rusia que "está listo en un 90%" pero que el 10% restante determinaría "el destino de la paz".

Su par ruso, Vladimir Putin, instó a sus compatriotas a creer en la "victoria", también durante su alocución de Año Nuevo.

En el frente, las tropas del Kremlin continúan atacando y ganando terreno, sobre todo en la región de Donetsk, en el este, prioritaria para Moscú.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff anunció el miércoles que había hablado con altos cargos ucranianos, incluido el negociador jefe Rustem Umerov, y con consejeros europeos en temas de seguridad sobre cómo impulsar los esfuerzos de paz en 2026. Según Witkoff, aún queda un "importante trabajo" por hacer.

Según Zelenski, la próxima semana Francia acogerá una reunión de países aliados de Kiev, que será precedida de otro encuentro, el sábado en Ucrania, de consejeros de seguridad de esos países.

- "Enduracer" las negociaciones -

El Kremlin afirmó esta semana que "endurecería" su postura negociadora sobre el fin de la guerra, tras acusar a Ucrania de lanzar drones contra la residencia de Putin en la región de Novgorod.

Kiev tildó de "mentira" esa acusación y afirmó que Moscú la estaba utilizando como pretexto para seguir atacando Ucrania y socavar las negociaciones.

El jueves, el ejército ruso indicó en Telegram que posee información de vuelo de un dron derribado durante ese supuesto ataque y que iba a entregarle esos datos a la parte estadounidense.

En tanto, los bombardeos nocturnos no cesan.

En 2025, Rusia lanzó 54.592 drones de largo alcance y 1.958 misiles en bombardeos nocturnos contra Ucrania, es decir, un total de 56.550 municiones, según un análisis de datos proporcionados por Ucrania realizado por la AFP.

En diciembre, las fuerzas rusas lanzaron 5.310 misiles y drones de largo alcance contra territorio ucraniano, un 6% menos que en noviembre.

Esos bombardeos apuntan sobre todo a las infraestructuras gasísticas y eléctricas de Ucrania. Como en inviernos anteriores, las autoridades impusieron cortes de luz en varias regiones, para paliar la escasez de electricidad derivada de los bombardeos.

En respuesta, Kiev suele llevar a cabo ataques contra depósitos petroleros y refinerías rusas.