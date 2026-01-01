París lanza una ofensiva sonora contra las "cajas de llaves" de alquileres turísticos

Una imagen que se ha vuelto cotidiana en París: una pequeña caja metálica negra, similar a un candado grueso, sujeta a la barandilla de una acera. La policía de París, encabezada por agentes como Dominique, recorre las calles con la mirada puesta en los detalles que pasan desapercibidos para el transeúnte común. "Es un sistema discreto", explica Dominique mientras señala un aparcamiento de motos.

En las estructuras metálicas donde se encadenan bicicletas. Allí, camufladas entre hierros y cadenas, se encuentran las cajas. "Realmente tienes que buscarlas", comenta la agente, describiendo un escenario donde los propietarios de apartamentos en plataformas como Airbnb o Abritel utilizan la vía pública como su propia recepción privada. Al colocar las llaves en la calle, los dueños evitan tener que recibir personalmente a los inquilinos, lo que facilita una gestión automatizada de las propiedades.

La parte más sonora del operativo para luchar contra la proliferación de estas cajas, llega cuando entran en acción las sierras. Una radial se enciende: un zumbido ensordecedor inunda la vía mientras una lluvia de chispas naranjas salta contra el pavimento. El metal cede tras unos segundos de fricción intensa y, con un golpe seco y metálico, la caja de llaves cae al suelo, liberada de la barandilla.

Este "clac" del metal golpeando la acera es lo que busca Jacques Baudrier, encargado de vivienda de la Alcaldía de París. "Nuestro objetivo es poner fin a este comercio ilegal", afirma Baudrier. Sus cifras son contundentes: hay unos 25.000 apartamentos turísticos que operan fuera de la ley en la ciudad, a menudo en manos de multipropietarios que retiran viviendas del mercado de alquiler tradicional.

La escena se repite en diferentes esquinas. El ruido de la sierra circular, el destello de las chispas y la retirada de las cajas para llaves. Aunque se estima que hay un centenar de estas cajas repartidas por París —una cifra modesta frente a los miles que plagan Marsella o Nueva York—, la alcaldía busca cortar el problema de raíz antes de que prolifere.

Cada caja retirada y lanzada al montón de desechos metálicos representa, según las autoridades, una pequeña victoria para devolver los barrios a sus residentes.