El hotel Carlton, un emblema de Cannes

El hotel Carlton es el edificio más emblemático de Cannes y de la Riviera francesa. Es un imponente palacio con dos cúpulas y una elegante fachada de la Belle Époque, que lo hacen único.

Hoy en día es indisociable del Festival de Cine de Cannes. Pero, más allá del glamur, para los habitantes es un icono de la ciudad.

"En la fachada se pueden apreciar líneas horizontales y verticales que dotan al edificio de una impresión de magnificencia y lujo. Las líneas horizontales están definidas por los balcones y las balaustradas de hierro forjado; las verticales, por las pilastras y columnas. Sin embargo, lo más sublime de la fachada son sus cúpulas gemelas: al verlas, uno sabe de inmediato que se encuentra ante el Carlton", explica Simone Revol, guía turística en Cannes.

La silueta del Carlton es obra de Charles Dalmas. El arquitecto francés respondió al pedido del gran duque Miguel de Rusia, instalado en Cannes luego de ser despojado de su título por casarse con una condesa.

En Cannes, el gran duque financió la construcción de un hotel monumental, inaugurado en 1913. Lo llamó “Carlton”, que quiere decir “hombre libre”.

Durante la Primera Guerra Mundial, el hotel sirvió de hospital para los soldados heridos y, en 1946, se vinculó al naciente Festival de Cine de Cannes y a las estrellas de cine.

Oficios con historia

En 2023, el Carlton vivió un segundo renacer luego de siete años de renovación. Hoy cuenta con 369 habitaciones para una clientela muy exclusiva; sin embargo, el hotel también perpetúa oficios que no han cambiado en más de 110 años de existencia.

Ubicado siempre en la recepción, el jefe de conserjes es la primera persona que recibe al huésped. Bajo su responsabilidad se encuentra los conserjes, porteros, encargados de estacionamiento y botones. "Intentamos satisfacer cualquier pedido o pregunta de los clientes", explica Maxime Nerkowski.

La excelencia de este oficio se simboliza en las dos llaves cruzadas que lucen en la solapa: la insignia de "Les Clefs d’Or" (Las Llaves de Oro). Esta asociación internacional, creada en París en 1929, adquirió su carácter mundial precisamente en el Carlton en 1954. "Es una red con 4,000 miembros en el mundo. Tengo la insignia de mi antiguo jefe. Ha habido cinco generaciones de jefes de conserjes del Carlton que han llevado esta misma insignia", destaca Nerkowski.

"Para cada cliente hay un servicio personalizado en las habitaciones, tanto para los adultos como para los niños. Queremos que todos se sientan a gusto, que vivan en un universo mágico durante las fiestas", detalla por su parte Alice Fabien, asistente de alojamiento en el hotel.

"Me he sentido siempre como si trabajara en la Casa Blanca. Y el Carlton es sin duda un establecimiento que representa a la ciudad de Cannes, y que la hace brillar a nivel internacional", asegura Jean-François Pomarés, jefe de camareros en el restaurante “Le Riviera” del Carlton.

La bûche de Navidad

En las mesas de fin de año, no pueden faltar los postres, especialmente la bûche de Noël o tronco de Navidad. Este bizcocho cremoso es un placer para el paladar y una tradición esencial en las celebraciones francesas.

El chef de pastelería del Carlton, Anthony Coquereau, presenta su propia versión de este postre típico. "Hemos hecho una reinterpretación de la bûche tradicional", explica el chef Coquereau.

El postre suele presentar una forma cilíndrica, pero en el Carlton han decidido transformar su estructura y su relleno. El interior combina una textura crocante, similar a la de una galleta, con una mousse de una asociación inesperada: chocolate y aceite de oliva.

Lo que más sorprende de esta creación es su presentación. "Nos inspiramos en la carta que los niños hacen a Papá Noel. Por ello, esta bûche tiene una carta de chocolate escrita en dorado por Carl, la mascota del hotel".

Chicago, de Broadway a París

Tras cautivar a más de 30 millones de espectadores en todo el mundo y en un sinnúmero de idiomas, el célebre espectáculo de Broadway, Chicago, se presenta en francés en el Casino de París.

El elenco da vida al Chicago de los años 20, en un ambiente de jazz, crimen y corrupción.

La artista francesa Shy’m viene del mundo del R&B y es principiante en el género de la comedia musical, interpreta a Velma Kelly, una criminal que tras un doble homicidio termina en prisión.

Para ella, es "gratificante poder interpretar lo prohibido. Poder asumir sus crímenes y hacerse pasar por la víctima. Eso es lo que hace que interpretarla sea tan divertido", explica.

Su personaje comparte escena con Roxie Hart, interpretada por Vanessa Cailhol, y el abogado Billy Flynn, encarnado por Jacques Fraisse.

Para Shy’m, lo que hace que el espectáculo sea tan moderno es que "en 2025 vivimos lo mismo. Todos buscamos reconocimiento, gloria y estamos atrapados en esta manipulación mediática".

Según la artista, la trama escrita en 1924 mantiene su vigencia: "Creo que lo único que ha cambiado hoy son los medios de comunicación. Antes eran los periódicos, la propaganda estaba por todas partes. Y hoy es Instagram, TikTok, etc.".