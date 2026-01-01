Hervir langostas vivas, bajo amenaza de prohibición en el Reino Unido

El gobierno de Reino Unido quiere elevar sus estándares de bienestar animal y propone en su nueva "Estrategia sobre el bienestar animal" la prohibición de hervir langostas vivas, considerando que "la ebullición de animales vivos no es un método de sacrificio aceptable".

La nueva medida abarcaría cangrejos, camarones, pulpos y calamares. De este modo se completaría la ley de 2022 que reconoció que crustáceos y moluscos cefalópodos son seres sintientes. Esto es un dato comprobado por numerosos estudios científicos recientes.

Receptores de dolor

"Cuando aplicamos vinagre para estimular el dolor en los tejidos suaves de los ojos cerrados de los crustáceos, lo cual es doloroso para ellos, se observa que esta información es transmitida y procesada por el cerebro del animal", explica el investigador en ciencias biológicas Eleftherios Kasiouras de la Universidad de Gotemburgo en Suecia.

"Entonces vemos que estos animales tienen la capacidad de recibir esta información con receptores de dolor. Es lo mismo para los pulpos", comenta a RFI el investigador, especialista en dolor de animales.

Países como Noruega, Austria, Nueva Zelanda y Suiza ya han prohibido hervir las langostas vivas.

Según el experto en bienestar animal, sacrificarlos con toques eléctricos o congelarlas a -20 grados son alternativas para evitarles el dolor del agua hervida. La propuesta del gobierno británico sobre el bienestar animal incluirá también la eliminación progresiva de jaulas para gallinas y cerdos, así como la prohibición de la caza con perros y el uso de trampas.