Corea del Sur pondrá fin a la cría de osos y a la extracción de su bilis

Corea del Sur dijo que pondrá fin formalmente esta semana a su menguante pero muy criticada industria de cultivo de bilis de oso , aunque unos 200 osos aún se mantienen en corrales y son criados por sus vesículas biliares.

El Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente anunció el martes que prohibirá la cría y posesión de osos y la extracción de su bilis a partir del 1 de enero.

El cambio está en línea con una ley revisada de protección de los derechos de los animales que impone penas de hasta dos o cinco años de prisión a los infractores.

Corea del Sur es uno de los pocos países que permiten la agricultura para extraer bilis de los osos, en su mayoría osos negros asiáticos, conocidos como osos lunares, para la medicina tradicional o como alimento que se cree promueve la vitalidad y la resistencia.

Pero la popularidad de la práctica ha caído en picada en las últimas dos décadas en respuesta a preguntas sobre sus efectos medicinales, la introducción de alternativas médicas más baratas y la conciencia pública sobre la crueldad animal.

Los agricultores y los grupos de derechos de los animales acordaron la prohibición

La prohibición es parte de un acuerdo más amplio de 2022 entre funcionarios, agricultores y defensores de los derechos de los animales para prohibir la cría de bilis de oso a partir de 2026.

Los grupos de derechos de los animales son responsables de gestionar las compras de osos a los agricultores y de que el gobierno establezca instalaciones para mantenerlos.

Este año se han adquirido 21 osos y se han reubicado en un santuario gubernamental en la provincia sureña de Jelloa.

Sin embargo, 199 osos siguen criándose en 11 granjas de todo el país, mientras persisten las disputas sobre la cantidad que se debe pagar a los ganaderos por entregar sus osos, según funcionarios, activistas y agricultores.

El Ministerio de Medio Ambiente anunció que los criadores de osos tendrán un período de gracia de seis meses, pero serán sancionados por ley si extraen bilis de sus animales.

El ministerio indicó que apoyará económicamente a los criadores para que conserven sus osos hasta que sean vendidos y trasladados.

“Nuestro plan para acabar con la cría de osos es una implementación de la determinación de nuestro país de mejorar el bienestar de los animales salvajes y cumplir con nuestra responsabilidad internacional al respecto”, declaró el ministro de Medio Ambiente, Kim Sungwhan, en un comunicado.

“Nos esforzaremos por proteger a los osos hasta el último”.

Los agricultores quieren mayores compensaciones

Kim KwangSoo, un granjero que cría 78 osos en la ciudad sureña de Dangjin, dijo que otros granjeros vendieron sus osos a precios extremadamente baratos debido a dificultades económicas, aunque él no ha vendido ninguno de sus animales.

"Esta es una política pésima", dijo Kim, secretario general de una asociación de criadores de osos. "Seguiré cumpliendo la ley".

La cría de osos comenzó en Corea del Sur a principios de la década de 1980, cuando los agricultores importaban osos de Malasia y otros países del sudeste asiático.

Desde entonces, esta industria ha sido condenada a nivel mundial por mantener a los osos en jaulas pequeñas y desoladas durante toda su vida hasta que son sacrificados para obtener sus partes.

En 2014, se criaron alrededor de 1000 osos en granjas de Corea del Sur. Kim KwangSoo afirmó que, desde entonces, muchos granjeros los habían esterilizado a cambio de compensaciones gubernamentales.

Añadió que algunos osos murieron de forma natural, mientras que otros fueron sacrificados por su bilis o asesinados tras ser atacados por otros osos en las mismas jaulas debido a la falta de un manejo adecuado.

Los grupos defensores de los derechos de los animales quieren santuarios de osos más grandes

Grupos de derechos de los animales elogiaron al gobierno de Corea del Sur por seguir adelante con el acuerdo de 2022, pero lo instaron a establecer instalaciones de protección más grandes para aceptar a los osos rescatados.

El gobierno dice que su santuario en la provincia de Jeolla puede albergar hasta 49 osos, pero Kang Jae-won, activista de la Asociación de Bienestar Animal de Corea, dijo que el número de osos no debería exceder los 30.

Se iba a establecer una segunda instalación gubernamental en abril, pero la apertura se ha retrasado hasta 2027 debido a las inundaciones.

Kang dijo que los activistas están discutiendo con zoológicos extranjeros para enviar allí algunos osos rescatados.

“Es muy positivo que el gobierno reflexione sobre la industria de la bilis de oso y presione para erradicarla, pero es lamentable que no haya suficientes medidas para proteger a los osos”, declaró Cheon JinKyung, director de Defensores de los Derechos de los Animales de Corea en Seúl.

“No hay ningún lugar donde estos osos puedan vivir”.

Sangkyung Lee, director de campaña de Humane World for Animals Korea, también pidió un mayor papel del gobierno para sacar a los osos restantes del cautiverio sin más demora y apoyar la creación de santuarios privados "para devolver a estos animales una vida de paz y relativa libertad en un entorno natural".