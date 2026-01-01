Birmania retoma su cotidianidad en un ambiente agridulce, tras primeras elecciones

En Birmania, tras las primeras votaciones, no hay resultados oficiales y todo sigue siendo bastante opaco. En una de las 102 circunscripciones que votaron el domingo, la participación fue de alrededor del 30 %. Esto es bastante representativo de la escasa afluencia observada el domingo en los colegios electorales.

Este lunes 29 de diciembre, el ambiente contrasta con el día de las elecciones y los días previos: no hay militares visibles ni puestos de control en las carreteras. La gente está fuera y la vida vuelve poco a poco a la normalidad en Rangún. En un pequeño mercado de la capital, las reacciones ante esta primera fase de las elecciones son dispares: “Ayer era una especie de ciudad fantasma y hoy todo ha vuelto a la normalidad”, cuenta un ciudadano. “Algunos han votado, otros no. Eso es todo, no hay ninguna emoción especial”. “El domingo quería ver qué pasaba, así que fui a votar”, explica otro elector.

Con unas elecciones en tres fases, no todos los barrios de Rangún han votado, por ejemplo, y algunos habitantes se muestran, como mínimo, escépticos: “Es un día como cualquier otro”, dicen estas dos hermanas. “Comemos arroz salteado como todas las mañanas. No estamos muy contentas con estas elecciones. Ayer estaba todo vacío. No fuimos a votar. No sabemos qué esperar, ni siquiera sabemos si podrán organizar el resto de las elecciones”.

Resultados oficiales tras el escrutinio del 25 de enero

Las elecciones se celebran en tres fases y las próximas citas son el 11 y el 25 de enero, fecha en la que se espera que se conozcan los resultados. Sobre el terreno, muchos dudan de la capacidad de la junta para organizar estas elecciones. Para esta primera fase, la junta ha apostado por la seguridad, pero el resto de las elecciones se celebran en parte en zonas que no están totalmente bajo su control.

Pero el ejército avanza sus peones. Desde 2023, ha cambiado el rumbo y tiene el viento a favor. Gracias a la influencia de China sobre los grupos rebeldes y los ejércitos étnicos que se le oponen. Ahora, el objetivo es darse una apariencia de legitimidad democrática e intentar afirmar su regreso a la escena internacional.

Rubén Campos, investigador sénior del Real Instituto Elcano, cuenta a los micrófonos de RFI las perspectivas de futuro en el país, tras la primera fase de las votaciones.

"Podemos esperar que las dos siguientes fases continúen con una participación muy escasa de la población, con críticas tanto desde los actores democráticos en Myanmar como desde otros actores internacionales que han señalado que estas elecciones carecen totalmente de legitimidad. No son unas elecciones en las que se hayan seguido unas garantías democráticas mínimas. Hay 40 partidos políticos a los que se ha prohibido participar en las mismas. No solo eso: mucha gente que ha criticado el marco en el que estas elecciones se han producido ha sido encarcelada y, en algún caso, sentenciada a condenas de hasta siete años de cárcel, simplemente por criticar el proceso electoral y las normas que se han ido desarrollando.

Son normas que no permiten hablar de elecciones. El Relator Especial de Naciones Unidas hablaba de que ha sido un teatro del absurdo celebrado a punta de pistola; yo creo que es una descripción bastante acertada de lo que ha ocurrido en Myanmar y lo que va a continuar ocurriendo en las dos jornadas adicionales que están programadas."