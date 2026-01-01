BTS anuncia un álbum para marzo y una gira mundial

BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente.

"Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

Su discográfica, Big Hit Music, confirmó la información.

El disco será el primero de la banda desde la antología 'Proof', el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.

Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.

Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.

BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.