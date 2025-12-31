Las protestas en Irán se intensifican y el gobierno nombra un nuevo jefe del Banco Central

Irán nombró el miércoles a un nuevo gobernador del banco central mientras una crisis económica desató protestas masivas tras una caída récord de su moneda frente al dólar estadounidense.

El gabinete del presidente Masoud Pezeshkian nombró a Abdolnasser Hemmati, ex ministro de Economía, como nuevo gobernador del Banco Central de la República Islámica de Irán, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Hemmati sucede a Mohammad Reza Farzin, quien dimitió el lunes, un día después del inicio de algunas de las mayores protestas en el país en tres años, provocadas por la caída del rial, la moneda iraní, a un mínimo histórico.

Los expertos afirman que una tasa de inflación del 40% provocó descontento público. El dólar estadounidense se cotizaba a 1,38 millones de riales el miércoles, en comparación con los 430.000 riales que valía cuando Farzin asumió el cargo en 2022. Muchos comerciantes y tenderos cerraron sus negocios el domingo y salieron a las calles de Teherán y otras ciudades para protestar.

Hemmati, de 68 años, fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pezeshkian. En marzo, el Parlamento lo destituyó por presunta mala gestión y acusaciones de que sus políticas perjudicaron la fortaleza del rial iraní frente a las divisas fuertes.

Una combinación de la rápida depreciación de la moneda y la presión inflacionaria ha hecho subir los precios de los alimentos y otros productos básicos, lo que aumenta la presión sobre los presupuestos familiares, que ya están bajo presión debido a las sanciones occidentales a Irán por su programa nuclear.

Se espera que la inflación empeore con el cambio en el precio de la gasolina introducido en las últimas semanas.

“Cualquier intento de convertir las protestas por cuestiones económicas en inseguridad, daños a la propiedad pública o la realización de escenarios extranjeros, se enfrentará a una fuerte reacción”, dijo el miércoles el fiscal general Mohammad Movahedi Azad, citado por el medio de comunicación Mizanonline.

La moneda iraní cotizaba a 32.000 riales por dólar cuando se firmó el acuerdo nuclear de 2015, que levantó las sanciones internacionales a cambio de un control estricto del programa nuclear iraní. Dicho acuerdo se desmoronó después de que el presidente Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del mismo en 2018, durante su primer mandato.

El miércoles, Hamed Ostevar, un funcionario judicial local del sur de Irán, negó que un joven hubiera sido asesinado durante una protesta, informó Mizanonline.

Ostevar, director del departamento de justicia de la ciudad de Fasa, en el sur de Irán, afirmó que las protestas se tornaron violentas después de que la multitud irrumpiera en la oficina del gobernador e hiriera a tres policías. Cuatro manifestantes fueron arrestados, añadió.

Los comerciantes y vendedores mantuvieron sus tiendas cerradas en los principales bazares de Teherán, así como en la ciudad sureña de Shiraz y la ciudad occidental de Kermanshah, dijeron testigos el miércoles.