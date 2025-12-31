El mundo se prepara para recibir las fiestas del Año Nuevo

El mundo se prepara para despedir este miércoles el 2025, un año convulso marcado por las crisis y los conflictos internacionales, esperando que 2026 traiga paz y prosperidad económica.

El año que termina fue uno de los más cálidos jamás registrados, con un calor sofocante que avivó incendios forestales en Europa, provocó sequías en África y lluvias devastadoras en en el sudeste asiático.

En Sídney, la autoproclamada "capital mundial del Año Nuevo" y una de las primeras grandes ciudades en dar la bienvenida a 2026, los preparativos de la Nochevieja tienen este año un sabor amargo.

Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la playa de Bondi, una de las más populares de la ciudad, y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en casi 30 años.

Australia recordará a las víctimas con un minuto de silencio a las 23h00 (12h00 GMT) y el famoso puente de Sídney se iluminará de blanco como símbolo de paz.

"Ha sido un año difícil para muchísima gente", dijo Steph Grant, una residente de 32 años que trabaja en publicidad. "Ojalá el mundo parezca un lugar más luminoso en 2026", añadió.

A medianoche se espera que cientos de miles de espectadores abarroten el puerto de Sídney para observar las nueve toneladas de fuegos artificiales que estallarán en el cielo.

La seguridad será más estricta de lo habitual y están previstas patrullas de policías fuertemente armados entre la multitud.

- Labubus y robos espectaculares -

2025 también fue testigo de la moda global de los muñecos Labubu, del espectacular robo de unas joyas en el Louvre de París o del esperadísimo regreso del grupo de K-pop BTS.

Entre las personalidades cuyas muertes impactaron en diversas partes del mundo figuraron la zoóloga británica Jane Goodall, el papa argentino Francisco (sustituido por León XIV, estadounidense nacionalizado peruano) y el activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk, víctima de un asesinato que dejó al descubierto las profundas divisiones políticas en Estados Unidos.

El regreso en enero al poder del presidente estadounidense Donald Trump ha marcado la agenda internacional, empezando con una ofensiva arancelaria que sumió a los mercados mundiales en el caos.

Tras dos años de guerra que dejaron gran parte de la Franja de Gaza en ruinas, la presión estadounidense ayudó a lograr un frágil alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás.

Mientras tanto, la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa en 2022, avanza hacia su cuarto aniversario en febrero pese a los esfuerzos de las últimas semanas para lograr una tregua.

Por otra parte, Washington ha aumentado su presencia militar en el Caribe, ha llevado a cabo numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en la zona y ha pedido el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en una escalada sin precedentes con Caracas.

- Mundial y misiones espaciales -

América Latina se prepara también para despedir el año.

Ciudad de México organiza la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de miles de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la situación económica.

"La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas", dijo Enrique Flores, de 61 años.

En Argentina también preocupa la economía pero sin olvidar el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá.

"Tengo mucha fe y mucha esperanza de que Argentina vuelva a repetir esa hazaña tan grande. Venimos de ser campeones mundiales [en Catar en 2022], así que yo creo que sí, que sí se puede dar", dijo Celeste Meza, de 40 años, empleada de limpieza en casas particulares.

Además del deporte, los próximos 12 meses estarán marcados por los viajes espaciales: más de 50 años después de la última misión lunar Apolo, 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a poner la vista en la Luna.

Sin olvidar la misión Artemis II de la NASA, respaldada por Elon Musk, que prevé lanzar una nave tripulada que orbitará la Luna durante un vuelo de prueba de diez días.