EEUU dialoga con Arabia Saudí sobre tensiones bélicas en Yemen

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dialogado este martes con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed, con motivo de la situación en Yemen, marcada por las últimas ofensivas de los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldado por Abu Dabi, que ha anunciado la retirada de sus efectivos del convulso país tras la exigencia de sus autoridades reconocidas internacionalmente y de Arabia Saudí.

Según los dos comunicados suscritos por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio ha abordado con ambos la situación de Yemen --enmarcada en su conversación con su par saudí como "tensiones"-- así como varias "cuestiones que afectan la seguridad y la estabilidad regionales".

Las carteras de Exteriores de los dos países árabes han confirmado a través de sus cuentas en X las conversaciones con Washington, si bien no han dado tampoco mayores detalles de su contenido en lo referido a Yemen, si bien la diplomacia emiratí ha agregado que también ha abordado con Rubio "la situación en la Franja de Gaza".

Sendas llamadas telefónicas han tenido lugar horas después de que EAU haya negado estar activamente involucrado en la ofensiva del CTS. Asimismo, en cuanto a los dos buques enviados a Yemen desde el puerto emiratí de Fuyairá y cuya carga ha sido blanco de bombardeos por parte de la coalición que encabeza Arabia Saudí y apoya a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, Abu Dabi ha rechazado que estas embarcaciones transportaran armas, subrayando que llevaban vehículos que "no estaban destinados a ninguna parte yemení, sino que fueron enviados para su uso por parte de las fuerzas emiratíes que operan en Yemen".

Con todo, EAU ha afirmado que actuará con responsabilidad y "con la intención de evitar un aumento de las tensiones", para, unas horas más tarde, acceder a la exigencia del Gobierno yemení y de Arabia Saudí de retirar a sus fuerzas del dividido país.

Con este trasfondo, la jornada ha presentado una intensa actividad para los servicios diplomáticos de varios países involucrados o vinculados a la región, empezando por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), del que tanto Riad como Abu Dabi forman parte junto a Bahréin, Kuwait, Omán y Qatar.

Precisamente, el Ministerio de Exteriores de Qatar ha emitido en las últimas horas del martes un comunicado en el que ha querido reafirmar su "pleno apoyo" al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y enfatiza "la importancia de preservar la unidad e integridad territorial de Yemen".

Doha ha incidido en que la seguridad de Arabia Saudí y de los estados miembros "es parte integral" de la seguridad de Qatar y ha evitado aludir a las discordancias entre Riad y Abu Dabi, ciñéndose a "agradecer las declaraciones emitidas" por ambos, que, según la cartera qatarí, "reflejan el compromiso de priorizar los intereses de la región (y) fortalecer los principios de buena vecindad".

También la diplomacia de Omán se ha pronunciado al respecto, con un comunicado en el que ha pedido "diálogo y distensión", así como que "todas las cuestiones se aborden mediante el diálogo, el consenso y el entendimiento constructivo", en favor tanto de "la seguridad y los intereses de Yemen" como de la de los demás países de la región.

Con el titular de la cartera omaní, Badr bin Hamad, ha conversado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien, según un comunicado que ha difundido él mismo a través de Telegram, ha "subrayado la necesidad de que los países de la región colaboren y se esfuercen por preservar la integridad territorial del país y consolidar la estabilidad", pese al rol de las milicias hutíes, aliadas de Teherán y que controlan el norte y el centro de Yemen.