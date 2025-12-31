Países donde ya es Año Nuevo

Auckland fue la primera gran ciudad en recibir el 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales lanzado desde la estructura más alta de Nueva Zelanda, la Sky Tower, seguido de una desafiante celebración en Australia tras su peor tiroteo masivo.

Los países del Pacífico Sur fueron los primeros en despedirse del 2025. Los relojes marcaron la medianoche en Auckland 18 horas antes de la famosa caída de la bola en Times Square, Nueva York. El espectáculo de cinco minutos incluyó 3500 fuegos artificiales.

Celebración desafiante en Australia tras el peor tiroteo masivo

La costa este de Australia dio la bienvenida al 2026, dos horas después que Nueva Zelanda. En Sídney, la ciudad más grande del país, se celebraron las festividades bajo el manto del peor tiroteo masivo ocurrido en Australia en casi 30 años. Dos hombres armados atacaron una celebración de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, matando a 15 personas e hiriendo a 40.

Una fuerte presencia policial vigiló a los miles de personas que acudieron al paseo marítimo para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales con el puente del puerto de Sídney como punto central. Muchos agentes portaban rifles de tiro rápido a la vista, una novedad en el evento anual.

Una hora antes de la medianoche, se conmemoró a las víctimas de la masacre con un minuto de silencio mientras se proyectaban imágenes de una menorá sobre los pilonos del puente. Se invitó a la multitud a mostrar solidaridad con la comunidad judía de Australia.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, instó a los residentes de Sydney a no alejarse por miedo, diciendo que los extremistas interpretarían las multitudes más pequeñas en las festividades de Nochevieja como una victoria.

“Tenemos que mostrar desafío ante este terrible crimen y decir que no nos vamos a dejar intimidar por este tipo de terrorismo”, dijo.

Indonesia y Hong Kong celebran eventos discretos

En Indonesia, uno de los vecinos más cercanos de Australia, las ciudades redujeron las festividades como gesto de solidaridad con las comunidades devastadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron partes de la isla de Sumatra hace un mes, cobrándose más de 1.100 vidas.

La capital, Yakarta, no recibió el 2026 con su fanfarria habitual y optó por celebraciones discretas con un programa centrado en oraciones por las víctimas, dijo la semana pasada el gobernador de la ciudad, Pramono Anung.

El alcalde de Makassar, Munafri Arifuddin, instó a los residentes de una de las ciudades más grandes de Indonesia a evitar las fiestas, e hizo un llamado a la oración y la reflexión. "La empatía y la moderación son más importantes que los fuegos artificiales y las multitudes", afirmó.

Los conciertos y fuegos artificiales en la isla turística de Bali, en Indonesia, fueron cancelados y reemplazados por un evento artístico cultural con danzas tradicionales.

Hong Kong también recibió el 2026 sin el espectáculo habitual en el cielo sobre el icónico puerto Victoria, después de que un incendio masivo en noviembre matara al menos a 161 personas.

Las fachadas de ocho lugares emblemáticos se estaban convirtiendo en gigantescos relojes de cuenta regresiva que presentaban un espectáculo de luces de tres minutos de duración a medianoche.

Muchas partes de Asia dan la bienvenida al año nuevo observando tradiciones ancestrales.

En Japón, multitudes se congregaban en un templo budista de Tokio para el toque de campana a medianoche. En Seúl, la capital de Corea del Sur, se celebraba una ceremonia de repique de campanas y cuenta regresiva en el Pabellón Bosingak.

Los berlineses celebran bajo la nieve

Tanto turistas como berlineses celebraron el fin de 2025 disfrutando de la nevada, tomándose selfis y haciendo muñecos de nieve frente a la catedral de la capital alemana y la icónica Puerta de Brandeburgo. La Torre de Televisión de Berlín era casi invisible gracias a la caída de copos y la niebla.

Celebraciones más tranquilas en Grecia y Chipre

Grecia y Chipre celebraron el 2026 bajando el volumen , sustituyendo los fuegos artificiales tradicionales por pirotecnia silenciosa, espectáculos de luces y exhibiciones de drones en las capitales. Los fuegos artificiales silenciosos evitan las explosiones que generan los fuertes estallidos de los espectáculos tradicionales.

Los funcionarios de esos países dijeron que el cambio pretende hacer que las celebraciones sean más acogedoras para los niños y las mascotas, particularmente los animales sensibles a los ruidos fuertes.

Seguridad adicional en la ciudad de Nueva York

La policía de Nueva York implementará medidas antiterroristas adicionales durante la bajada de la bola en Times Square, con equipos móviles de inspección en busca de actividad sospechosa. Esto no responde a una amenaza específica, según la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Zohran Mamdani asumirá el cargo de alcalde a principios de 2026. Están previstas dos ceremonias de juramentación, comenzando con una ceremonia privada alrededor de la medianoche en una antigua estación de metro.