Guterres: El objetivo futuro debe priorizar el desarrollo y la paz

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a los líderes mundiales que "pongan en orden sus prioridades" y apuesten por el desarrollo y la paz "en lugar del gasto militar", al presentar su mensaje de Año Nuevo para 2026.

"Al entrar en el nuevo año, el mundo se encuentra en una encrucijada. El caos y la incertidumbre nos rodean", advirtió el diplomático en un comunicado en el que lanza una pregunta abierta de si los dirigentes están "realmente escuchando a la ciudadanía" o si están "preparados para actuar ante el creciente sufrimiento humano".

Según datos de Naciones Unidas, más de una cuarta parte de la población mundial vive en zonas afectadas por conflictos, más de 200 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y cerca de 120 millones se han visto forzadas a desplazarse por guerras, crisis, desastres o persecución.

En contraste con estas cifras, el jefe de la ONU alertó de que el gasto militar mundial alcanzó los 2,7 billones de dólares en 2024, tras crecer casi un 10 %, y podría más que duplicarse hasta los 6,6 billones de dólares en 2035 si se mantiene la tendencia actual.

Ese monto equivale a trece veces la ayuda oficial al desarrollo global y al producto interior bruto de todo el continente africano, señala el organismo en la nota.

desafío del planeta

Asimismo, Guterres subrayó que "una fracción de ese gasto bastaría para afrontar algunos de los mayores desafíos del planeta".

"Menos del 4 % permitiría acabar con el hambre en el mundo antes de 2030, mientras que algo más del 10 % podría garantizar la vacunación de todos los niños", dijo, y recordó que "invertir en educación, salud o energías limpias genera muchos más empleos que el gasto militar".

"El mundo tiene los recursos para salvar vidas, proteger el planeta y construir un futuro de paz y justicia", afirmó, instando a los líderes a "elegir a las personas y al planeta por encima del dolor".

"Este Año Nuevo, levantémonos juntos: por la justicia, por la humanidad y por la paz", concluyó en su mensaje.