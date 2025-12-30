Decomisan en Puerto Rico cocaína procedente de RD valorado en 6,7 millones de dólares

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico (CBP, por sus siglas en inglés) anunció este martes que decomisó más de 420 kilos de cocaína, valorados en más de 6,7 millones de dólares en el mercado negro, en una embarcación procedente de Santo Domingo, República Dominicana.

"Nuestros agentes se mantienen vigilantes y comprometidos con la protección de nuestras fronteras, incluso durante la temporada navideña", declaró en un comunicado Kian Tomas, director del Puerto de San Juan.

De acuerdo a las autoridades, la incautación tuvo lugar el 24 de diciembre en las instalaciones portuarias de San Juan cuando los agentes de la CBP inspeccionaban la carga a bordo del buque de pasajeros y carga, detectaron irregularidades en el chasis de una plataforma.

Los uniformados realizaron una inspección más exhaustiva, incluyendo una búsqueda con perros detectores de narcóticos, que dio como resultado una alerta positiva.

Un examen posterior reveló una sustancia en polvo blanca que dio positivo a cocaína.

"Esta incautación pone de manifiesto el compromiso y la profesionalidad de nuestro equipo para evitar que las drogas peligrosas lleguen a nuestras comunidades", sentenció Tomas.

Los agentes de la CBP extrajeron la droga en coordinación con el Departamento de Policía de Puerto Rico y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Las incautaciones de droga en las aguas ubicadas en la costa oeste de Puerto Rico son frecuentes, ya que el llamado Canal de Mona, que separa esta isla de República Dominicana, es una ruta utilizada habitualmente para el narcotráfico.