Bolsonaro se mantendrá en observación hasta Año Nuevo tras someterse a varias intervenciones

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanecerá hasta Año Nuevo bajo observación en el hospital de Brasilia al que ingresó en vísperas de Navidad para someterse a una intervención quirúrgica para corregir una hernia inguinal, si bien fue intervenido el sábado para tratar sus recurrentes crisis de hipo.

Los servicios médicos ha confirmado que si no hay nuevas complicaciones, permanecerá en el hospital hasta el 1 de enero. El estado del expresidente brasileño es estable, si bien está aquejado de un cuadro de hipertensión. Está previsto además que entre este martes y el miércoles se le realice una endoscopia.

Bolsonaro entró al hospital el jueves para tratarse una hernia inguinal bilateral, si bien el lunes se sometió a un bloqueo del nervio frénico izquierdo y el sábado al mismo procedimiento para tratarse el lado derecho.

El bloqueo del nervio frénico es un procedimiento anestésico que se utiliza en casos de hipo persistente cuando el tratamiento farmacológico no produce resultados. Este nervio controla los movimientos del diafragma, cuya contracción involuntaria es la causante del hipo.

"Necesitamos al menos 48 horas para evaluar los resultados y las complicaciones; esperaremos ese tiempo", ha dicho en rueda de prensa Claudio Birolini, uno de los médicos que acompaña al expresidente Bolsonaro, según recoge la prensa brasileña.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, después del apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato. El expresidente se encuentra cumpliendo una pena de prisión de más de 27 años por golpe de Estado desde finales de noviembre.