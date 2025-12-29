Aumenta el Petróleo por negociaciones sobre guerra en Ucrania

Los precios del petróleo subieron el lunes a medida que el mercado estimaba que las negociaciones para el fin de la guerra de Ucrania aún no tienen efecto y pueden prolongarse.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero ganó un 2,14% hasta 61,94 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes aumentó un 2,36% hasta 58,08 dólares por barril.

La Casa Blanca anunció el lunes que el presidente Donald Trump tuvo una "positiva" llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, un día después de que el estadounidense se reuniera con su contraparte de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Florida.

"En los últimos meses, hemos visto conversaciones de Estados Unidos con Rusia, así como con Ucrania, pero cuando se llega a las cuestiones realmente difíciles sobre seguridad y territorio, no se encuentran soluciones", dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

"Como consecuencia, el conflicto continúa y el mercado de petróleo integra en sus precios cierto nivel de riesgo geopolítico vinculado a este conflicto", agregó el analista.

Pese al optimismo que mostró Trump el domingo, también fue evasivo al responder si la guerra puede acabar "en las próximas semanas".

De acuerdo con analistas, un acuerdo facilitaría el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Rusia para que exporte más barriles. Pero, mientras continúe, el conflicto aumentará los precios del crudo.