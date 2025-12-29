Netanyahu habla por teléfono con Elon Musk tras su llegada a Estados Unidos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo una llamada telefónica anoche desde Florida (Estados Unidos) con el empresario Elon Musk, al que invitó a participar en una conferencia sobre transporte inteligente que se celebrará en Israel en marzo, informó este lunes su Oficina en un comunicado.

Durante la llamada telefónica, Musk aceptó la invitación del primer ministro israelí y ambos abordaron "la continuidad de la colaboración con Tesla y el avance de la legislación relativa a los vehículos autónomos", recoge el comunicado.

Netanyahu llegó ayer, domingo, a Estados Unidos para mantener el que será el quinto encuentro en lo que va de año con el presidente Donald Trump y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la segunda fase del frágil alto el fuego en Gaza y las tensiones de Israel con Irán y Líbano.

Este lunes el líder israelí mantuvo desde Florida un primer encuentro con Tali e Itzik Gvili, los padres de Ran Gvili - que han viajado con Netanyahu a Estados Unidos- el último rehén fallecido que todavía queda en Gaza, informó la oficina del mandatario en otro comunicado.

"Durante la reunión, el primer ministro y su esposa, Sara Netanyahu, ofrecieron fortaleza y apoyo a los padres de Ran, y Netanyahu les aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que su hijo, un valiente héroe, sea repatriado a Israel para su entierro", recoge otra nota del mandatario.

Se espera que a lo largo de la tarde Netanyahu se reúna primero con el secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, y posteriormente con el presidente Trump.

Según la prensa israelí, Netanyahu conversará con Trump en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, y se espera que el segundo le exija avanzar en el alto el fuego que EE.UU. ayudó a materializar el pasado octubre en el denominado "acuerdo de paz".

Sin embargo, más de tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego, las condiciones de vida de los palestinos en una Franja devastada no han mejorado, puesto que miles de ellos siguen malviviendo en tiendas de campaña que ahora han quedado dañadas por las intensas lluvias que vienen registrándose desde principios de mes.

Asimismo, los ataques por parte de las tropas israelíes, que todavía controlan más del 50 % de Gaza, no han cesado totalmente desde la entrada en vigor del alto el fuego contra los palestinos. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza más de 400 palestinos han muerto por ataques de Israel desde mediados de octubre cuando se implantó la tregua.