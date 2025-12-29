El mayor apagón de este lunes en Cuba dejará a la vez sin corriente al 55 % del país

Cuba tendrá prolongados apagones durante todo este lunes, cortes que en el horario de mayor demanda de energía llegarán a dejar sin corriente a la vez a un 55 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Aunque Cuba sufre una crisis energética aguda desde agosto de 2024, esta tasa se mueve en máximos desde hace unas semanas -con el récord de un 62 % del 8 de diciembre- por las frecuentes averías en varias centrales termoeléctricas obsoletas y los problemas para importar combustible.

En este último aspecto confluyen actualmente la falta de divisas del Estado cubano para adquirir en el exterior suficiente petróleo y la presión militar estadounidense sobre los tanqueros de Venezuela, el principal proveedor energético de La Habana.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario 'pico' de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.488 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.762 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.792 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía aporta en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 91 centrales de generación distribuida (motores) y la infraestructura de motores de Moa (este) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil). Además, una docena de motores están parados por falta de lubricante. Esta fuente de energía supone también un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los pasados cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.