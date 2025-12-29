Ejército venezolano está "más preparado que nunca", dice Maduro tras semanas bajo amenazas de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha defendido este domingo que las Fuerzas Armadas venezolanas están "más preparadas que nunca" para proteger la paz y la integridad territorial del país latinoamericano tras "27 semanas siendo amenazada por Goliath", en alusión a Estados Unidos y su campaña de presión y bloqueo militar contra Caracas.

"Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazada por Goliath y 27 semanas nuestra Fuerza Militar está desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica", ha declarado Maduro en su saludo anual a las tropas recogido por la cadena Globovisión.

En su discurso, el mandatario ha defendido que el Ejército venezolano "está más preparado que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo nuestro pueblo".

Asimismo, se ha dirigido a los venezolanos que han vuelto desde el extranjero a su país, que ha descrito como "de paz" y "de armonía". "Recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos que algún día emigraron; muchos ya regresaron aprovechando diciembre ya para quedarse aquí", ha asegurado Maduro, aludiendo a las fiestas navideñas.

Sus palabras han llegado en el marco de las tensiones entre Caracas y Washington, que ha acompañado de sanciones contra líderes venezolanos e intercepciones de buques con hidrocarburos venezolanos una campaña protagonizada por los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y, en menor medida, el Pacífico oriental, que han dejado más de 100 víctimas mortales.