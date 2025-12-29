EEUU ofrece garantías de seguridad "sólidas" por 15 años a Ucrania, pero Kiev pide más

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia por un período de 15 años prorrogable, informó el lunes el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que solicitó a Donald Trump un plazo más largo.

Los dos mandatarios se reunieron el domingo en Florida para avanzar en un posible acuerdo para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

"Realmente quería que estas garantías sean más largas. Y le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", indicó Zelenski en una rueda de prensa en línea. Trump le aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad, agregó.

Según Zelenski, de esas garantías de seguridad dependerá que Kiev levante la ley marcial en vigor desde el primer día de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

Esta ley prohíbe a los hombres ucranianos de entre 25 y 60 años (susceptibles de ser reclutados) abandonar el país, excepto si cuentan con una autorización especial.

"Todos queremos que la guerra termine y solo entonces se levantará la ley marcial. Ese es el único camino. Sin embargo, el levantamiento de la ley marcial se producirá cuando Ucrania obtenga garantías de seguridad", dijo Zelenski a los periodistas.

"Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad", agregó.

En cualquier caso, el presidente ucraniano señaló que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra "debe ser firmado por cuatro partes: Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia".

Zelenski dijo que espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan dentro de poco en Ucrania.

Según él, se trataría de una reunión previa a otra entre dirigentes europeos y ucranianos, antes de una eventual cumbre entre Donald Trump y mandatarios europeos.

"Todos estamos firmemente decididos a hacer que las reuniones que mencioné tengan lugar en enero. Después de eso, creo que si todo se desarrolla poco a poco, tendrá lugar un encuentro, bajo una u otra forma, con los rusos", indicó Zelenski.