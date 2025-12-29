Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales
El 14 de noviembre de 2025 la vida dio un giro brusco a los habitantes del sector Cuba, en el Distrito Nacional. Ese día se ejecutó un plan de desalojo forzoso para dar paso a la construcción de una nueva vía que conectará al norte de Santo Domingo con la capital dominicana. VICTOR RAMÍREZ | LISTIN DIARIO, REPUBLICA DOMINICANA | GDA

El 14 de noviembre de 2025 la vida dio un giro brusco a los habitantes del sector Cuba, en el Distrito Nacional. Ese día se ejecutó un plan de desalojo forzoso para dar paso a la construcción de una nueva vía que conectará al norte de Santo Domingo con la capital dominicana. VICTOR RAMÍREZ | LISTIN DIARIO, REPUBLICA DOMINICANA | GDA

EN IMÁGENES

El año de América Latina en imágenes

La huella del crimen organizado en la seguridad ciudadana y en la naturaleza; la muerte de dos políticos, uno que partió después de una larga vida que marcó la historia de su país, el otro demasiado joven que fue asesinado a tiros; la fe de un pueblo y una elección que da un giro en la conducción de un país, están entre los hitos que capturaron este año los fotógrafos de los 12 diarios del Grupo de Diarios de América.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD
Alamo, Veracruz. 14 de octubre de 2025. Cientos de familias de las colonias Emiliano Zapata y Barrio de las Flores continúan afectados por las inundaciones del pasado fin de semana. La mayoría de la gente saca las cosas que quedaron inservibles de sus casas que quedaron llenas de lodo. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

1. El Universal, México

Tres estados bajo el agua 

Alamo, Veracruz. 14 de octubre de 2025. Cientos de familias de las colonias Emiliano Zapata y Barrio de las Flores continúan afectados por las inundaciones del pasado fin de semana. La mayoría de la gente saca las cosas que quedaron inservibles de sus casas que quedaron llenas de lodo. 

Foto: Diego Simón Sánchez/ El Universal 

Tras una misa en la Catedral Primada de Colombia, en la que hubo sentidos discursos de Mar

2. El Tiempo, Colombia

Violencia política

Tres disparos en la cabeza sumieron al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (39) en una agonía que se extendió por varios meses. El atentado del 7 de junio en su contra fue un poderoso y perturbador recordatorio de la violencia política más extrema. En agosto, y tras varias intervenciones quirúrgicas, el joven político falleció y fue despedido con una misa en la Catedral Primada de Colombia.

​Foto: Mauricio Moreno

RI Rio de Janeiro (RJ) 15/04/2025 Operação na Ladeira dos Tabajaras mira suspeitos de matar marido de juíza. A ação foi conduzida pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Na foto, corpo de suspeito é retirado de local conhecido como Real Grandeza. Foto Márcia Foletto

3. O Globo, Brasil

Antes de que ella vea

Una mujer cubre el rostro de un niño mientras la policía pasa con el cuerpo de un sospechoso asesinado en un operativo en Ladeira dos Tabajaras. La imagen simboliza la violencia urbana en Río de Janeiro.

​Foto: Márcia Foletto

Los trabajos de terracería del Aeropuerto del Pacífico alcanzan un 50 % de avance, según informó el presidente de CEPA, Federico Anliker, en septiembre de 2025. La obra se construye en el caserío El Condadillo, en La Unión, y comenzó en febrero de 2025. El proyecto contempla tres fases de ejecución y la aprobación legal para su construcción por parte de la Asamblea Legislativa se dio el 27 de abril de 2022. FOTO, LA PRENSA GRÁFICA / LUIS MARTINEZ

4. La Prensa Gráfica, El Salvador

Proyecto emblema

La construcción del Aeropuerto del Pacífico, uno de los proyectos emblema del Presidente Nayib Bukele, avanza hace 10 meses y contempla, en una etapa inicial, una inversión de US$ 4.400 millones, con fondos provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),del gobierno de España, mediante un fondo para internacionalización de la empresa, y $50 millones de fondos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), encargada de la ejecución del proyecto. Detalles como el estudio de factibilidad, compra de inmuebles y el contrato de la constructora a cargo de las obras fueron declarado bajo reserva total a inicios de diciembre, por la CEPA, que esgrimió que esos documentos tienen “trascendencia estratégica” para el proyecto.

​Foto: Luis Martínez

Integrantes de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos realizan maniobras en la playa El Faro, en Arroyo, el 25 de septiembre de 2025, como parte de ejercicios militares en la costa sureste de Puerto Rico. Estas prácticas se desarrollan en un contexto de aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe ante el conflicto con Venezuela. En un comunicado, la unidad indicó que “el terreno desafiante y el clima tropical de Puerto Rico proporcionan un entorno ideal para entrenamientos anfibios realistas y para perfeccionar habilidades especializadas como patrullaje, reconocimiento y supervivencia”. La imagen fue seleccionada por su fuerza visual y su valor documental. Fotoperiodista: Xavier J. Araújo/El Nuevo Día/GDA

5. El Nuevo Día, Puerto Rico

Maniobras militares

Integrantes de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos realizan maniobras en la playa El Faro, en Arroyo, el 25 de septiembre de 2025, como parte de ejercicios militares en la costa sureste de Puerto Rico. Estas prácticas se desarrollan en un contexto de aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe ante el conflicto con Venezuela.

Foto: Xavier J. Araújo

Imagen captada con un dron por un equipo de 'La Nación' evidencia la destrucción de bosques y humedales en Gandoca-Manzanillo, cerca de la desembocadura del río Sixaola y del mar Caribe, para construir una aparente pista clandestina de aterrizaje / Foto La Nación Costa Rica

6. La Nación, Costa Rica

Aparente pista clandestina destruye humedal protegido

Esta imagen aérea tomada con dron revela una aparente pista clandestina construida dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur de Costa Rica, muy cerca de la frontera con Panamá. Las imágenes aéreas tomadas por un equipo de La Nación en el sitio, comparadas con fotografías satelitales de Google Earth y los mapas del Registro Nacional de Humedales, revelaron que el terreno, de unos 500 metros de largo, fue abierto mediante la tala de bosque y el relleno de un humedal protegido. La Fiscalía Ambiental de Costa Rica investiga el caso por presuntos delitos de cambio de uso de suelo y daño a un ecosistema frágil, mientras que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) vincula la zona con rutas del narcotráfico regional. 

Por razones de seguridad, la identidad del autor de la fotografía se mantiene en reserva.

Caracas acompañó con fe el día en que el Vaticano proclamó santo a José Gregorio Hernández. Desde tempranas horas, fieles se congregaron en vigilia para honrar al médico venezolano cuya devoción popular ha atravesado generaciones. La imagen, ya con la aureola de santo, simbolizó el reconocimiento oficial a una fe que el pueblo sostuvo durante décadas. Velas encendidas, oraciones y silencio marcaron una jornada histórica en la que la devoción se expresó en las calles como parte de la identidad colectiva venezolana.

7. El Nacional, Venezuela

San José Gregorio Hernández y la fe de un pueblo

​Caracas acompañó con fe el día en que el Vaticano proclamó santo a José Gregorio Hernández. Desde tempranas horas, fieles se congregaron en vigilia para honrar al médico venezolano cuya devoción popular ha atravesado generaciones. La imagen, ya con la aureola de santo, simbolizó el reconocimiento oficial a una fe que el pueblo sostuvo durante décadas. Velas encendidas, oraciones y silencio marcaron una jornada histórica en la que la devoción se expresó en las calles como parte de la identidad colectiva venezolana.

​Foto: Ezequiel Carías

El aumento de la criminalidad en Perú golpea con especial fuerza a los choferes del transporte público que sufren extorsiones y se arriesgan a ser víctimas de sicarios, cada vez con mayor frecuencia. La fotografía, el peritaje de un asesinato ocurrido en el distrito de Los Olivos en Lima, resume la violencia diaria que sufren los conductores. El aumento de la criminalidad en Perú golpea con especial fuerza a los choferes del transporte público que sufren extorsiones y se arriesgan a ser víctimas de sicarios, cada vez con mayor frecuencia. La fotografía, el peritaje de un asesinato ocurrido en el distrito de Los Olivos en Lima, resume la violencia diaria que sufren los conductores. El aumento de la criminalidad en Perú golpea con especial fuerza a los choferes del transporte público que sufren extorsiones y se arriesgan a ser víctimas de sicarios, cada vez con mayor frecuencia. La fotografía, el peritaje de un asesinato ocurrido en el distrito de Los Olivos en Lima, resume la violencia diaria que sufren los conductores.

8. El Comercio, Perú

​Las víctimas de los sicarios

​El aumento de la criminalidad en Perú golpea con especial fuerza a los choferes del transporte público que sufren extorsiones y se arriesgan a ser víctimas de sicarios, cada vez con mayor frecuencia. La fotografía, el peritaje de un asesinato ocurrido en el distrito de Los Olivos en Lima, resume la violencia diaria que sufren los conductores.

​Foto: Fernando Sangama.

Inundación sin precedentes en Bahia Blanca Argentina. En el barrio Ingeniero White. Gabriel Loffredo perdió todo, en su habitación mira toda su ropa flotando, desconsolado, los restos de humedad, el barro y los muebles destrozados muestran el 1,40 m aproximado al que habría llegado, en algunas casas, el agua.

9. La Nación, Argentina

Inundación sin precedentes

En Ingeniero White, el barrio fabril frente al puerto de Bahía Blanca, Gabriel Loffredo perdió todo. En su habitación mira toda su ropa flotando, desconsolado. Los restos de humedad, el barro y los muebles destrozados muestran el 1,40 m aproximado al que habría llegado, en algunas casas, el agua. La imagen sintetiza el impacto de una de las inundaciones más graves del año. Un retrato directo del drama humano y de las consecuencias cada vez más visibles del cambio climático.

Foto: Santiago Filipuzzi

Fin del velorio de Jose Mujica, ex Presidente de la Republica, en la explanada del Palacio Legislativo de Montevideo, ND 20250515, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais, Yamandu Orsi, Presidente de la Republica, Carolina Cosse, Vicepresidente de la Republica y Alejandro Sanchez, Secretario de Presidenca

10. El País, Uruguay

Adiós a una figura fundamental

El velatorio de José Mujica, realizado en el Palacio Legislativo, se desarrolló en un clima de profunda solemnidad y recogimiento popular. El féretro, cubierto con el pabellón nacional, fue acompañado por las máximas autoridades del país, en unl homenaje, austero y cargado de simbolismo republicano, que reflejó el lugar central que Mujica ocupó en la historia política contemporánea del Uruguay y el respeto transversal que supo cosechar a lo largo de su vida pública.

Foto: Ignacio Sánchez 

El 14 de noviembre de 2025 la vida dio un giro brusco a los habitantes del sector Cuba, en el Distrito Nacional. Ese día se ejecutó un plan de desalojo forzoso para dar paso a la construcción de una nueva vía que conectará al norte de Santo Domingo con la capital dominicana. VICTOR RAMÍREZ | LISTIN DIARIO, REPUBLICA DOMINICANA | GDA

11. Listín Diario, República Dominicana

Desalojo          
                                                 
El 14 de noviembre de 2025 la vida dio un giro brusco a los habitantes del sector Cuba, en el Distrito Nacional. Ese día se ejecutó un plan de desalojo forzoso para dar paso a la construcción de una nueva vía que conectará al norte de Santo Domingo con la capital dominicana.

Foto: Víctor Ramírez 

El líder y fundador del Partido Republicano (derecha), José Antonio Kast, se convirtió en el Presidente electo con un apoyo del 58% de los votos en el balotaje del 15 de diciembre y prometiendo un “gobierno de emergencia” para hacer frente a los problemas más apremiantes del país: seguridad, migración y economía. En su primer discurso tras el triunfo pidió paciencia para esperar los resultados de sus políticas y respeto a sus contrincantes, mientras que reconoció el respaldo que había recibido de otras alternativas de derecha y de centro para ganar el balotaje. Asumirá la Presidencia el 11 de marzo de 2026 y es el primer presidente en 67 años que vivirá en la sede de Gobierno.

12. El Mercurio, Chile

El triunfo de Kast 

El líder y fundador del Partido Republicano (derecha), José Antonio Kast, se convirtió en el Presidente electo con un apoyo del 58% de los votos en el balotaje del 15 de diciembre y prometiendo un “gobierno de emergencia” para hacer frente a los problemas más apremiantes del país: seguridad, migración y economía. En su primer discurso tras el triunfo pidió paciencia para esperar los resultados de sus políticas y respeto a sus contrincantes, mientras que reconoció el respaldo que había recibido de otras alternativas de derecha y de centro para ganar el balotaje. Asumirá la Presidencia el 11 de marzo de 2026 y es el primer presidente en 67 años que vivirá en la sede de Gobierno.

Foto: Cristian Carvallo

Últimas galerías