El año de América Latina en imágenes

La huella del crimen organizado en la seguridad ciudadana y en la naturaleza; la muerte de dos políticos, uno que partió después de una larga vida que marcó la historia de su país, el otro demasiado joven que fue asesinado a tiros; la fe de un pueblo y una elección que da un giro en la conducción de un país, están entre los hitos que capturaron este año los fotógrafos de los 12 diarios del Grupo de Diarios de América.