Sanción a compañías dieron armas a Taiwán

El gobierno chino impuso sanciones el viernes a 20 empresas estadounidenses del sector de defensa y a 10 ejecutivos, una semana después de que Washington anunciara ventas de armas a Taiwán en gran escala.

Las sanciones implican la congelación de los activos de las compañías en China y la prohibición a individuos y organizaciones de tratar con ellas, según el ministerio de relaciones exteriores chino.

Entre las empresas están Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services y Boeing en San Luis, mientras que entre los ejecutivos sancionados se encuentra Palmer Luckey, fundador de la firma de defensa Anduril Industries. Dichos ejecutivos ya no pueden hacer negocios en China y tienen prohibido ingresar a territorio chino. Sus activos en el país asiático también han sido congelados.

El anuncio del paquete de ventas de armas de Estados Unidos, valorado en más de 10,000 millones de dólares, ha provocado una respuesta airada de Pekín, que dice que Taiwán le pertenece y debe estar bajo su control.

Si el Congreso estadounidense lo aprueba, sería el mayor paquete de armas jamás enviado por Estados Unidos al territorio de gobierno autónomo.

“Reiteramos una vez más que la cuestión de Taiwán está en el núcleo de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos”, advirtió el ministerio de relaciones exteriores chino en un comunicado. “Cualquier empresa o individuo que participe en ventas de armas a Taiwán pagará el precio por sus actos ilícitos”.

El ministerio también instó a Estados Unidos a detener lo que llamó “las peligrosas medidas de armar a Taiwán”.

VIOLACIÓN DE ACUERDOS DIPLOMÁTICOS

Taiwán es un punto de tensión importante en las relaciones entre el gobierno estadounidense y el chino, que algunos analistas temen podría derivar en un conflicto militar entre las dos potencias. China dice que las ventas de armas de Estados Unidos a la isla violarían los acuerdos diplomáticos alcanzados entre Pekín y Washington.

Las fuerzas armadas chinas ha incrementado su presencia en los cielos y aguas de Taiwán en los últimos años, realizando ejercicios conjuntos con sus buques de guerra y aviones de combate casi a diario cerca de la isla.

Según la ley federal estadounidense, Estados Unidos está obligado a asistir a Taiwán en su autodefensa, un punto que se ha vuelto cada vez más polémico con China. De por sí, Beijing ya tiene relaciones tensas con Washington por cuestiones de comercio, tecnología y temas de derechos humanos.