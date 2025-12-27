Papa León XIV envió camiones con ayuda a Ucrania

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por los bombardeos en Ucrania y donde faltan electricidad, agua y calefacción, informó este sábado el cardenal limosnero Konrad Krajewski a los medios vaticanos.

Se trata de tres camiones, con alimentos que al disolverse en un poco de agua se convierten en sopas energéticas con pollo y verduras. "Una pequeña caricia del papa León XIV, un alivio vital para las familias ucranianas que, con motivo del Domingo de la Sagrada Familia de Nazaret, que se celebra el 28 de diciembre", explicó el cardenal polaco.

Un gesto que, continúa el cardenal, "muestra cómo Dios, nacido en una familia así, siempre quiere estar donde la humanidad corre peligro, donde la humanidad sufre, donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono".

Antes de Nochebuena, llegaron al Vaticano tres camiones cargados con ayuda humanitaria de la empresa coreana Samyang Foods y la ayuda se desvió posteriormente a las zonas de guerra más afectadas por los bombardeos.

Así, concluye Krajewski, León XIV "no solo reza por la paz, sino que desea estar presente en las familias que sufren".