Nigeria dio información a EEUU antes de bombardeos contra yihadistas

Nigeria indicó este viernes que proporcionó información a Estados Unidos sobre miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) antes de los ataques del día de Navidad en el noroeste del país, durante los cuales todos los objetivos "fueron diezmados", según el presidente Donald Trump.

Estados Unidos bombardeó objetivos del EI en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio", un argumento rechazado de plano por el gobierno nigeriano y analistas independientes.

"Lo iban a hacer antes", dijo Trump este viernes al medio Politico. "Y yo dije: 'No, vamos a dar un regalo de Navidad'... No creían que eso iba a suceder, pero los golpeamos con fuerza. Todos los campamentos fueron diezmados".

El ministro nigeriano de Relaciones Exteriores, Yusuf Tuggar, indicó al canal de televisión local ChannelsTV que "fue Nigeria quien proporcionó información" a Washington.

El Pentágono confirmó que los ataques se produjeron con el visto bueno del gobierno nigeriano.

Tuggar precisó que habló por teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. "Hablamos dos veces. Conversamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara", dijo.

El jefe de la diplomacia nigeriana añadió que el presidente Bola Tinubu había dado "luz verde" a los ataques estadounidenses, y que podría haber más bombardeos de ese tipo.

"Es un proceso en curso y estamos trabajando con Estados Unidos. También estamos trabajando con otros países", dijo.

Estos bombardeos son los primeros del ejército estadounidense en Nigeria bajo el gobierno de Trump.

El Comando militar estadounidense en África dijo el jueves en la red social X que llevó a cabo un ataque "a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas del EI".

- "Todo el mundo tuvo miedo" -

Aún se desconoce cuáles de los numerosos grupos armados de Nigeria fueron blanco de los ataques. Según el ministro de Información nigeriano, 16 "municiones" fueron lanzadas por drones MQ-9 Reaper.

Los habitantes de los remotos pueblos del estado de Sokoto, cerca de Níger, dijeron estar impactados por los ataques.

"Escuchamos una explosión potente, que sacudió toda la ciudad, y todo el mundo tuvo miedo", declaró Haruna Kallah, un habitante de la localidad de Jobo.

"Al principio pensamos que pudiera tratarse de un ataque de Lakurawa", un grupo armado relacionado con el Estado Islámico en el Sahel, indicó el testigo.

"Pero luego nos enteramos de que era un ataque de drones estadounidenses, lo cual nos sorprendió porque esta zona nunca ha sido un bastión de Lakurawa, y en los dos últimos años no sufrimos ningún ataque", agregó.

Trump escribió en su plataforma Truth Social que "ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro".

Por su lado, funcionarios de Defensa de Estados Unidos difundieron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbolaba la bandera estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano confirmó en un comunicado a primera hora del viernes "ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos".

La ofensiva fue bienvenida por algunos sectores, pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de violencia sectaria en el pasado.

- "Especial preocupación" -

Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de "especial preocupación" en materia de libertad religiosa, y restringió la emisión de visados a los nigerianos.

Nigeria está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.