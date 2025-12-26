¿Qué debes saber sobre la serie "Stranger Things "?

La exitosa serie fantástica estadounidense "Stranger Things" regresó esta Navidad a Netflix con tres nuevos episodios de la quinta y última temporada, antes del gran final el 1 de enero.

A continuación, cinco cosas que hay que saber sobre esta serie lanzada en 2016, que cuenta la historia de adolescentes de un pequeño pueblo ficticio de Estados Unidos enfrentados a criaturas sobrenaturales y a un universo paralelo.

Reparto estelar

"Stranger Things" devolvió a la pantalla a estrellas de los años 1980, como Winona Ryder, quien obtuvo una nominación al Globo de Oro en 2017 por su papel de Joyce Byers, y a Matthew Modine ("Nacido para matar"), que interpreta al Dr. Brenner.

Además, Robert Englund, detrás del icono del terror Freddy Krueger, hace un cameo en la cuarta temporada.

La serie también impulsó las carreras de sus actores más jóvenes, incluida Millie Bobby Brown, que saltó a la fama con solo 12 años. Ahora, con 21, la actriz produce y protagoniza sus propias superproducciones, como la popular saga "Enola Holmes".

Finn Wolfhard, de 23 años y que interpreta a Mike Wheeler, encabeza las últimas franquicias de "It" y "Cazafantasmas".

En declaraciones a la AFP en marzo de 2024, el joven actor dijo sobre el final de "Stranger Things": "Queremos dar una despedida a la altura a todos estos personajes. Hay que encontrar el equilibrio para ofrecer el final perfecto a cada uno".

- Nostalgia ochentera -

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, capturaron el espíritu de clásicos de la década de 1980, con homenajes a los maestros del género, desde Steven Spielberg ("E.T., el extraterrestre") hasta la novela "It" de Stephen King, y dinámicas de "Los Goonies".

A lo largo de cinco temporadas, los personajes se enfrentan a monstruos sobrenaturales vistiendo jeans Levi's de tiro alto con camisetas de colores saturados y zapatillas Nike Cortez o Vans.

Desde el corte de pelo de tazón de Will Byers hasta el mullet despeinado de Steve Harrington, la serie ha dado nueva vida a peinados emblemáticos.

También reaparecen objetos de la época, como las bicicletas de los protagonistas o el walkman de Max que reproduce la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush. Este éxito de 1985 superó los mil millones de reproducciones en Spotify, y en junio de 2022 alcanzó el primer puesto del ránking británico, un récord 37 años después de su lanzamiento.

- Fenómeno global -

"Stranger Things" se ha convertido en un fenómeno global. Es una de las series más vistas de Netflix y transformó a la gigante del streaming en una potencia cultural.

Cada episodio tiene un presupuesto estimado de decenas de millones de dólares, lo cual supera el costo de producción de muchas películas de Hollywood.

Lección de marketing

El éxito de la quinta temporada de "Stranger Things", que registró cerca de 60 millones de visualizaciones en el lanzamiento de los primeros capítulos a finales de noviembre, también se refleja en su presencia en cartelería en el espacio público de capitales en todo el mundo.

"La serie me hizo amar los años 1980, la vi con mi padre, que vivió en esa época", dijo a la AFP en París Pauline Lehobey, una asistente veterinaria de 29 años, mientras sostenía una imagen del monstruo Demogorgon.

Universo derivado

La serie ha dado el salto a los escenarios del West End londinense y de Broadway con la obra "Stranger Things: The First Shadow", estrenada a finales de 2023.

Esta precuela, ambientada en 1959, explora los orígenes de Henry Creel antes de transformarse en Vecna, uno de los villanos de la historia.

Netflix ha anunciado para 2026 una serie animada ambientada entre las temporadas 2 y 3, que buscará recuperar el ambiente de los "dibujos animados de los sábados por la mañana", como "Transformers" o "Cazafantasmas".

La plataforma también apuesta por novelas en torno a personajes secundarios, como la hermana mayor de Mike, Nancy Wheeler, o el amigo de Dustin, Eddie Munson.