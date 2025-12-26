Dos muertos en Israel tras atropello y apuñalamiento presuntamente a manos de un palestino

Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas leves este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de "terrorista", después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un hombre en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y kilómetros más adelante apuñalara letalmente a una chica de 18 años.

"La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71", dice un comunicado policial, que añade que el presunto agresor fue disparado poco después en Afula por un transeúnte y evacuado al hospital en estado moderado.

Poco antes de las 12:30 de la mañana, en Beit Shean, los equipos de emergencias israelíes del Magen David Adom (MDA) brindaron atención médica y realizaron, sin éxito, una reanimación a un hombre de 68 años que había sido atropellado por un vehículo. La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

En una calle cercana, otro paramédico halló a un adolescente sentado dentro de un vehículo, consciente y con lesiones leves, quien según testigos había sido también atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. El joven fue trasladado en una ambulancia al hospital, informó este mismo servicio de emergencias.

A unos pocos kilómetros de allí, en el cruce de la carretera 71 cerca del kibutz de Ein Harod, una joven de 18 años fue declarada muerta tras sufrir heridas penetrantes propias de un apuñalamiento, según el MDA y la investigación preliminar policial.

A las 12:45 el MDA fue informado de otra persona herida a la entrada de Afula, quien fue evacuada al hospital en estado leve. Según la Policía, el presunto agresor -originario de Qabatiya, en Cisjordania ocupada- fue disparado ahí por un transeúnte civil y permanece ingresado.