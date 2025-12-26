Bolsonaro se opera con éxito de dos hernias

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue operado "con éxito" este jueves para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

En prisión desde finales de noviembre, Bolsonaro, de 70 años, salió por primera vez de su detención el miércoles para internarse en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado este jueves.

"¡Cirugía finalizada con éxito! Sin complicaciones", anunció Michelle Bolsonaro, en una publicación de Instagram.

El procedimiento precisó de anestesia general y tardó casi cuatro horas. El exmandatario (2019-2022) "ya está despierto, incluso ya está en la habitación", dijo a periodistas su doctor, Claudio Birolini.

La víspera, los médicos que tratan a Bolsonaro estimaron que su internación se prolongará entre cinco y siete días más.

El lunes evaluarán si es necesaria una segunda intervención para tratar las crisis de hipo que le impide dormir. Su fecha de alta "va a depender un poco de si vamos o no a realizar ese procedimiento", detalló Birolini tras la operación.

El expresidente de ultraderecha sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

En septiembre, la corte suprema halló a Bolsonaro culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La trama fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. El excapitán del ejército alega ser inocente y se dice "perseguido" por la corte suprema.

Tras el encarcelamiento de Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, su hijo mayor, anunció su candidatura a las presidenciales de octubre de 2026, al asegurar que su padre lo eligió como sucesor.

El heredero político de Jair Bolsonaro podría enfrentar en las urnas a Lula, quien ya ha mencionado su intención de buscar un cuarto mandato.

- De su puño y letra -

Este jueves, Flávio Bolsonaro estuvo en el hospital antes de la cirugía y leyó a periodistas una carta escrita a mano y firmada por su padre.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de indicar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República", reza el texto.

Se trata del primer mensaje público de Jair Bolsonaro en varios meses. El mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas tiene prohibido expresarse en redes sociales o medios de comunicación, salvo previa autorización judicial.

Según Flávio Bolsonaro, la misiva busca aclarar cualquier "duda" sobre el respaldo de su padre a su candidatura.

"Muchas personas dicen que no lo habían oído de su propia boca o que no habían visto una carta firmada por él. Yo creo que esto aquí despeja cualquier sombra de duda", dijo el senador tras leer el texto.

Jair Bolsonaro estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre. Ingresó a prisión unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica con un soldador.

La defensa del exmandatario ha pedido que regrese a prisión domiciliar por su estado de salud, en recursos negados por el tribunal supremo. La corte también ha rechazado dos apelaciones al fallo en su contra.

Una vez reciba el alta médica, el expresidente deberá volver a la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Durante su estadía en el centro médico estará acompañado de Michelle Bolsonaro y sus hijos están autorizados a visitarlo, siempre bajo la vigilancia de por lo menos dos agentes de la Policía en la puerta de la habitación.