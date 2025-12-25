Mercados, luces y belenes, así se vive la Navidad en los barrios de Madrid

Sin importar la estación del año, pasear por el casco histórico de Madrid siempre será un buen plan, pero durante la Navidad el ambiente de la capital española ofrece un ambiente particular que atrae la atención de miles de visitantes.

Entre luces ornamentales, mercados temporales, exposición de belenes, espectáculos en vivo, pistas de patinaje sobre hielo y una diversa agenda cultural, la llegada de la Navidad transforma cada año los distintos sectores, extendiendo la celebración más allá del centro de la ciudad.

Bajo el lema “Madrid, una postal navideña”, la programación del Ayuntamiento de Madrid para este año se desarrolla en los 21 distritos de la capital e incluye conciertos, exposiciones, ferias artesanales y actividades familiares.

Desde finales de noviembre, las luces adornan las calles del centro y los diferentes barrios madrileños, acompañadas de una propuesta cultural especial promovida por asociaciones vecinales y centros culturales municipales. Talleres infantiles, conciertos de villancicos, espectáculos de títeres, coros culturales, música navideña en las calles y ciclos de cine también forman parte de las actividades de la temporada.

Navidad en MadridListín Diario

Durante un recorrido realizado por Listín Diario por los mercados tradicionales de Navidad de Plaza Mayor y Plaza de España, dos de los puntos más concurridos de la ciudad, se observó la afluencia de personas que acuden a recorrer los puestos, comprar regalos y disfrutar del ambiente festivo.

En los puestos del mercado de Plaza Mayor, los visitantes pueden encontrar artículos navideños para el hogar, como árboles, luces, bolas, guirnaldas, velas y figuras ornamentales. La oferta incluye desde pequeños adornos a partir de un euro hasta figuras de nacimientos, reyes y belenes cuyo precio alcanza los 250 euros.

En el mercado de Plaza de España, la propuesta comercial es más amplia. Además de artículos navideños, se ofrecen prendas de vestir, joyería, libros, dulces, artesanía local, piezas de cerámica, puestos de comida, espectáculos en vivo y una pista de patinaje sobre hielo.

La agenda de actividades navideñas concluye con las campanadas del Año Nuevo en la Puerta del Sol, las cabalgatas de reyes en los distintos distritos y la cabalgata principal de los Reyes Magos, que se celebrará el 5 de enero de 2026.