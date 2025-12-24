rusia-ucrania
Zelenski espera que Rusia responda este miércoles al nuevo plan de paz de EEUU
"Tendremos una reacción de los rusos una vez que los estadounidenses hayan hablado con ellos", declaró Zelenski a varios medios, entre ellos la AFP, en comentarios difundidos este miércoles.
El presidente Volodimir Zelenski dijo que espera este miércoles una respuesta de Rusia al último plan estadounidense para poner fin a la guerra, negociado desde hace semanas entre Kiev y Washington.
