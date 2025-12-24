Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Zelenski espera que Rusia responda este miércoles al nuevo plan de paz de EEUU

"Tendremos una reacción de los rusos una vez que los estadounidenses hayan hablado con ellos", declaró Zelenski a varios medios, entre ellos la AFP, en comentarios difundidos este miércoles.

Oficina Presidencial de Ucrania el 24 de diciembre de 2025 muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una conferencia de prensa con periodistas en Kiev.AFP

Kiev, Ucrania

El presidente Volodimir Zelenski dijo que espera este miércoles una respuesta de Rusia al último plan estadounidense para poner fin a la guerra, negociado desde hace semanas entre Kiev y Washington.

"Tendremos una reacción de los rusos una vez que los estadounidenses hayan hablado con ellos", declaró Zelenski a varios medios, entre ellos la AFP, en comentarios difundidos este miércoles.

