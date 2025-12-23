Real Madrid cede a Lyon al jugador Endrick hasta el final de la temporada

Real Madrid llegó a un acuerdo con Lyon para ceder al equipo francés a su joven atacante internacional brasileño Endrick, anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.

Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con la Seleçao, llegó a Real Madrid a mediados de 2024 pero no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso, que apenas le dio minutos en los últimos meses.

Su pase a Lyon, donde tendrá muchas más oportunidades para jugar y destacar en el campo, da esperanzas al jugador de poder entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

Real Madrid no da detalles de la cuantía económica de la operación y Lyon habla de una operación que ascendería a un millón de euros (1,17 millones de dólares) "como máximo".

"Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía constituyen aportes importantes para reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada, donde tendremos numerosos objetivos", señaló Lyon.

En él precisó que el jugador se incorporará a la disciplina del entrenador Paulo Fonseca el 29 de diciembre, fecha en la que los jugadores vuelven a la actividad tras el breve parón navideño.

Lyon es quinto en la clasificación de la Ligue 1, en puestos de clasificación a la próxima Europa League. Está a cinco puntos del cuarto lugar, el último de la zona Champions, y a diez unidades del líder Lens.

En la Europa League, Lyon es líder del grupo único de 36 equipos, cuando se han disputado seis jornadas de las ocho de la fase de liguilla.

En la Copa de Francia está clasificado para los dieciseisavos de final, donde tendrá a Lille como adversario.

- Objetivo: Mundial 2026 -

Después de firmar su primer contrato profesional con 16 años con el club Palmeiras, con el que jugó 82 partidos (21 goles) y ganó el campeonato brasileño en dos ocasiones, Endrick Felipe Moreira de Sousa llegó a Real Madrid a mediados de 2024.

Su traspaso ascendió a 47.5 millones de euros (55,9 millones de dólares), según la web de referencia Transfermarkt.

Lastrado por las restricciones presupuestarias decretadas en su contra por el órgano de control financiero del fútbol francés, Lyon tuvo que desprenderse de varias figuras ofensivas al principio de temporada y solo pudo incorporar entonces al uruguayo Martín Satriano, cedido por Lens y que ha firmado dos tantos en esta Ligue 1.

Ello ha hecho que su ataque sea el punto débil del equipo: es únicamente el noveno mejor ataque (22 tantos) de la Ligue 1, cuando tiene la cuarta mejor defensa (16 goles recibidos).

En el plano personal, poder jugar era la prioridad de Endrick, que quiere estar en el Mundial con Brasil.

"Es importante para Endrick volver a jugar. Hablé con él al inicio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien. Tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor, hablar con el club y decidir qué le conviene", había declarado recientemente el seleccionador Carlo Ancelotti a la revista brasileña Placar.