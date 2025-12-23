Nuevos documentos sobre el caso Epstein contienen múltiples referencias a Trump

Los nuevos archivos publicados el martes por el gobierno de Estados Unidos en relación con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump, incluidos documentos que detallan vuelos que tomó en el jet privado de su entonces amigo cercano.

El Departamento de Justicia emitió rápidamente un comunicado defendiendo al mandatario de 79 años.

"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", sostuvo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.

"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

Epstein cultivó un amplio círculo de amigos poderosos, entre ellos Trump. Este financista vinculado a las élites neoyorquinas había sido condenado en 2008 por prostitución de menores, y a su muerte en prisión aguardaba un nuevo juicio por presuntamente dirigir una red de tráfico sexual.

Trump, quien no está acusado de ningún delito, hizo campaña en 2024 prometiendo hacer público el expediente Epstein, pero luego reculó, denunciando una "farsa" orquestada por la oposición demócrata.

Sin embargo, la indignación que el caso generó incluso en su propio Partido Republicano obligó al presidente a promulgar una ley que ordena la publicación de todos los documentos, en medio de acusaciones de encubrimiento.

Un primer lote se hizo público el viernes pasado en medio de fuertes críticas al Departamento de Justicia, acusado de retrasar deliberadamente la divulgación y excluir cualquier referencia a Trump.

Viajes en jet privado

Trump fue amigo de Epstein durante años y ambos fueron fotografiados juntos en fiestas.

El magnate republicano ha dado distintas versiones sobre cómo terminó su relación. Ha dicho que se distanciaron cuando Epstein le "robó" a jóvenes que trabajaban en el spa de su club de golf en Florida. También afirma que expulsó a Epstein de ese club de golf por ser "un asqueroso".

Pero, a pesar de las repetidas afirmaciones de Trump de que no era cercano a Epstein, existe abundante evidencia de lo contrario.

Los documentos más recientes incluyen una nota de enero de 2020 de fiscales federales de Nueva York que investigaban a la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell -hoy en prisión-, que detalla los repetidos viajes de Trump en el jet privado del financista.

Algunas de las referencias a Trump en los documentos son imposibles de verificar. Una de ellas figura en una carta manuscrita atribuida a Epstein y escrita desde la cárcel a Larry Nassar, encarcelado por abuso generalizado de atletas femeninas. Trump cumplía entonces su primer mandato en la Casa Blanca.

En la misiva, supuestamente Epstein se queja de que ellos estaban presos mientras que el "presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y lozanas. Cuando pasaba una joven bella, le encantaba 'meter mano'".

El lunes, Trump volvió a decir que no aprobaba que se revelaran los archivos porque se mancillaría a personas inocentes. "Todo el mundo era amigo de este tipo", declaró a periodistas.

Retrasos

El fiscal general adjunto estadounidense, Todd Blanche, achacó el retraso en la publicación de los archivos a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1.000 víctimas de Epstein, y el domingo negó las acusaciones de que estuviera protegiendo a Trump.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del 15 de diciembre.

Los coauspiciadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley.

El primer paquete de materiales publicado incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y de otros nombres famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que también frecuentaban a Epstein.

Clinton instó al Departamento de Justicia a publicar cualquier material de los archivos relacionado con él, afirmando que no tenía nada que ocultar.

Maxwell, exnovia y colaboradora de Epstein, cuyo proceso terminó en 2022 con su condena a 20 años de prisión, sigue siendo la única persona condenada en relación con este caso.