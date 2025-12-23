Cámaras, timbres y cerraduras inteligentes: Dispositivos para la seguridad del hogar en Navidad

En los hogares inteligentes, la seguridad también se ha sumado a la ola de la Inteligencia Artificial (IA) y la conectividad y, en estos días de festividades navideñas, las cámaras y timbres inteligentes, así como las cerraduras digitales, capaces de diferenciar entre una amenaza real y una falsa alarma, se presentan como una opción práctica de mejorar la protección de los usuarios regalando seguridad.

Los dispositivos de seguridad para el hogar inteligente ya son el día a día de muchas personas, con soluciones que integran tanto opciones de automatización, como tecnologías de IA y eficiencia energética, todo ello, con la capacidad de controlar la seguridad desde el 'smartphone' de forma sencilla y accesible.

En este sentido, el actual periodo de festividades navideñas es un escenario que se presta para que los usuarios puedan optar por continuar impulsando el crecimiento del hogar conectado y seguro, con alternativas prácticas a los regalos tradicionales.

Concretamente, de la mano de fabricantes como Netatmo y omajin, que cuentan con soluciones de seguridad que apuestan por facilitar el día a día de los usuarios, gracias a dispositivos fáciles de instalar y diseñados para gestionar la protección del hogar desde sus dispositivos móviles.

REDUCIR FALSAS ALERTAS CON IA Y EL RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

Más allá de disponer de cámaras conectadas desde las que observar si todo está en orden, uno de los avances más relevantes en la seguridad doméstica actualmente es la aplicación de tecnologías de IA para llevar a cabo reconocimiento de imágenes.

Esto se debe a que las cámaras de seguridad actuales no solo graban, sino que analizan lo que ocurre a su alrededor para compartirlo en forma de alertas y notificaciones con los usuarios. Es el caso de la Cámara Exterior Inteligente con Sirena de Netatmo, que integra capacidades para distinguir automáticamente entre personas, vehículos o animales.

Una vez la cámara ha interpretado lo que está sucediendo, por ejemplo, si hay aparcado un coche, aparece un animal en la puerta, o se trata de una persona intentando entrar, dispone de una función que envía alertas personalizadas a los usuarios, directamente a su 'smarthphone', para que estén informados en todo momento de la situación.

Además, en caso de que se identifique una intrusión, la cámara está equipada con una alarma sonora que se activa automáticamente para avisar a los usuarios. Sin embargo, Netatmo ha destacado la capacidad del reconocimiento con IA para distinguir cuándo hay una verdadera alerta o cuándo se trata de cualquier otra interacción.

Siguiendo esta línea, para la seguridad en el interior del hogar, la compañía también ofrece la Cámara Interior Advance, que incorpora funciones orientadas a la privacidad. Concretamente, incluye un obturador físico que se abre y se cierra automáticamente mediante geolocalización.

De esta forma, cuando la cámara identifica que los usuarios entran en el hogar, en base a la ubicación registrada, cierra el obturador automáticamente para asegurar su intimidad del día a día, como ha explicado Netatmo.

ACCESO A LA VIVIENDA DE FORMA REMOTA Y SEGURA

Por otra parte, la seguridad inteligente no se limita a la videovigilancia, sino que también llega a las cerraduras de las puertas, eliminando la necesidad de duplicar llaves físicas. Esto es gracias a las cerraduras conectadas, que permiten gestionar el acceso a la vivienda de forma remota y segura.

Por ejemplo, con la Cerradura Inteligente de Netatmo, los usuarios pueden autorizar la apertura y cierre de las puertas a través de la aplicación Home + Security. Esto incluye funciones para controlar quién entra y sale del hogar.

Como ha apuntado Netatmo, se trata de una opción diseñada especialmente para controlar quién puede entrar en viviendas familiares o en segundas residencias, todo ello de forma remota para mantener protegido el acceso.

Además, tanto las cámaras inteligentes como la cerradura, son soluciones que se enfocan en centralizar la gestión de la seguridad del hogar, facilitando una experiencia "unificada y accesible desde cualquier lugar".

SEGURIDAD CONECTADA PARA USUARIOS SIN EXPERIENCIA TÉCNICA

A pesar de que estas nuevas tecnologías y soluciones de seguridad son avanzadas, otra ventaja que ofrecen es que los usuarios no tienen que disponer de conocimientos avanzados para su uso e instalación en sus viviendas.

De hecho, los dispositivos del fabricante omajin apuestan por una instalación sencilla y un uso intuitivo, con soluciones como su timbre con vídeo inalámbrico, que permite ver y hablar con quien llama a la puerta del hogar desde el móvil.

Lo mismo ocurre con las cámaras de seguridad, que están diseñadas tanto para un uso interno como externo, y que, para facilitar aún más su uso, cuentan con un funcionamiento completamente inalámbrico. De esta forma, los usuarios pueden instalarlas en cualquier punto de la vivienda de forma sencilla y accesible.

Como resultado, cualquier persona puede vigilar su hogar de forma continua sin impedimentos, adaptándose "tanto a viviendas principales como a segundas residencias", sin obras, como ha explicado la compañía.

Con todo ello, Netatmo ha remarcado que la seguridad inteligente "ya no es una tecnología reservada a perfiles avanzados", sino que existen opciones como las mencionadas que se integran con dispositivos cotidianos de forma sencilla y garantizan una protección del hogar accesible, convirtiéndose en "una de las principales tendencias del sector tecnológico doméstico".

Es por ello que, de cara a acercar esta tecnología innovadora a más usuarios e impulsar el crecimiento del hogar seguro inteligente, la Navidad se convierte en un momento de apostar por soluciones de cámaras, timbres y cerraduras inteligentes, que se adaptan a cualquier espacio, como opción de regalo tecnológico.