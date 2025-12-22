Sheinbaum confirma envíos de petróleo de México a Cuba como parte de apoyo histórico

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes el envío de petróleo de México a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales de “cooperación energética y financiera” y en "continuidad a serie de apoyos" que se han dado "históricamente" a la isla caribeña.

“Primero, lo hacemos en un marco legal como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, manifestó la mandataria en su conferencia de prensa matutina tras información de EFE sobre la entrega de 80.000 barriles de combustible de México a la isla caribeña para aliviar la crisis de apagones.

La titular del Ejecutivo no dio detalles sobre precios o cantidades de barriles entregados de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Cuba. Sin embargo, enfatizó en que “todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo” con la isla “desde hace mucho tiempo”.