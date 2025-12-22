Sanción de EEUU a magnate Chen Zhi golpea a fabricante dominicano de habanos

Un gigantesco fabricante de habanos en República Dominicana vio afectada su producción tras las sanciones estadounidenses contra su mayor accionista, el magnate británico-camboyano Chen Zhi, informó el lunes a la AFP un portavoz de la empresa matriz.

Tabacalera de García, uno de los mayores productores del mundo, es filial del grupo español Tabacalera, una subsidiaria del consorcio Allied Cigar Corporation.

Zhi es el mayor accionista de dicho consorcio y Estados Unidos lo acusó en octubre de supervisar campos de trabajos forzados en Camboya, donde víctimas de tráfico humano se dedican a estafas en línea.

"Tabacalera se está viendo afectada por un hecho totalmente externo a la gestión de los directivos y la compañía", dijo Juan Girón, responsable de Comunicaciones de la empresa desde Madrid.

"Debido al bloqueo operativo en Estados Unidos, Tabacalera se ha visto obligada a adaptar temporalmente los niveles de actividad y empleo en sus fábricas".

Girón dijo que accionistas minoritarios promueven la compra de las acciones de Zhi para que "quede completamente apartado" de la operación. Indicó que tiene "confianza de que la situación pueda normalizarse".

Cándido Rosario, exdirector de Tabacalera de García durante 29 años, dijo a la AFP que la fábrica funciona actualmente con el 20% de su nómina por el bloqueo de Estados Unidos.

"Hay mucho nerviosismo a nivel de los empleados que no saben qué va a pasar", añadió.

Gran Bretaña también congeló activos comerciales e inmobiliarios en Londres por valor de más de 130 millones de dólares relacionados con la red de Zhi, mientras que Taiwán, Singapur y Hong Kong le incautaron bienes por unos 350 millones de dólares.

Zhi, nacido en China, aparece como principal accionista de varias sociedades pantalla con sede en Europa, Asia y el Caribe, que conducen en última instancia a Tabacalera, de acuerdo con un organigrama al que tuvo acceso la AFP.

El empresario, que está prófugo, fundó además el gigante conglomerado camboyano Prince, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense.