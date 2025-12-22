Petrolera estatal venezolana supera la meta de producción fijada para 2025 pese al bloqueo de EEUU

La petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha alcanzado la meta de producción de crudo fijada para este año a pesar del bloqueo instaurado hace una semana por Estados Unidos a todos los petroleros que entren y salgan del país.

"PDVSA anuncia que en el marco del Plan de Independencia Productiva, sus trabajadores han alcanzado la meta de 1,2 millones de barriles prevista para este año", anunció la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su canal de Telegram.

Rodríguez ha aprovechado el comunicado para avanzar que la empresa se prepara para lograr "el incremento de producción y metas para el 2026" y que este dato supone "el mejor regalo de Navidad" que puede recibir el pueblo venezolano en un momento marcado por el "acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial".

Estados Unidos apresó un nuevo petrolero cargado con hidrocarburos venezolanos el pasado sábado tras intentar sortear el bloqueo impuesto por Washington, según anunció el Departamento de Seguridad interior estadounidense.

Los efectivos militares estadounidenses han destruido 29 supuestas lanchas del narcotráfico y han matado a 104 personas desde que lanzaron la operación 'Lanza del sur', para atajar el tráfico de droga procedente desde Venezuela, una maniobra que también busca forzar un cambio de régimen en Caracas.