Muere jefe del Ejército ruso tras ataque con coche bomba

El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió este lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.

"Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado en los bajos de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov", declaró la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, en Telegram.

La explosión tuvo lugar en un aparcamiento a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria, entre otros conflictos.

El diario Kommersant informó de que el motivo de la explosión fue una mina magnética adherida a los bajos del automóvil.

Según varios canales de Telegram, el general recorrió varios cientos de metros en su coche antes de que se activara el artefacto explosivo.

Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú trabajan en la escena de una explosión de automóvil en el sur de Moscú, Rusia, el 22 de diciembre de 2025.Anadolu via AFP

Petrenko indicó que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales responsabiliza a los servicios de inteligencia ucraniana.

"La dirección principal de investigaciones del CIR incoó una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas", señaló.

Al lugar de los hechos, indicó, ya fueron enviados investigadores y criminalistas de la oficina central del CIR.

"Continúa la revisión de lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad", dijo.

El CIR publicó en Telegram un vídeo del automóvil dañado, en el que se ven restos de sangre de la víctima.

Sarvárov, nacido en 1969, es egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia.

Fue incluido en 2022 en el sitio web ucraniano Mirotvorets, en el que figuran "los enemigos de Ucrania".

Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha reivindicado varios atentados semejantes que han costado la vida, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que fue informado inmediatamente del acto terrorista, criticó en su momento a los servicios secretos por sus fallos a la hora de proteger a los altos mandos del ejército.