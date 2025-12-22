EEUU aborda el petrolero 'Bella-1', sancionado desde 2024, cerca de la costa de Venezuela

Fuerzas estadounidenses han abordado este domingo el petrolero 'Bella-1' cuando se dirigía a la costa de Venezuela, ahora mismo bajo un bloqueo marítimo establecido por el Ejército de EEUU, en la tercera incursión contra un navío en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va de mes.

El 'Bella-1' se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EEUU asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos, según fuentes de Bloomberg, en el momento de la intervención.

La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero 'Skipper', el pasado 10 de diciembre; y al petrolero 'Centuries' durante la noche del sábado a este domingo.

El Gobierno de Venezuela ha condenado estas incursiones como un "robo" de sus activos, con la agravante de que se trata de un "secuestro" de las tripulaciones de estos navíos "cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales", según un comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro tras conocer el abordaje del 'Centuries'.

Las autoridades venezolanas han calificado de "piratería" estas confiscaciones que, a juicio de Caracas, incumplen varias normas del Derecho Internacional y suponen una "flagrante comisión" de un "delito".

El Ejecutivo venezolano "ejercerá todas las acciones correspondientes" para que estos actos no queden "impunes", entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.