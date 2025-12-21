Condenan a cadena perpetua en Francia a anestesista por envenenar a 30 pacientes

El jueves 18 de noviembre, el tribunal penal de Doubs (este de Francia) condenó a Frédéric Péchier, un ex anestesista de 53 años, a cadena perpetua. La pena incluye un período sin posibilidad de salida de 22 años por envenenar a 30 pacientes durante operaciones, 12 de los cuales fallecieron. Su defensa anunció que apelará la decisión.

Tras tres meses y medio de juicio, el tribunal siguió las peticiones de la acusación contra el ex anestesista, “uno de los mayores criminales de la historia”, culpable, según ella, de “utilizar la medicina para matar”.

“No es usted digno del título de doctor, es usted el doctor de la muerte”, denunció el viernes 12 de diciembre la fiscal general. Según la acusación, el anestesista habría contaminado bolsas de perfusión con diversos productos, entre ellos potasio y adrenalina, para provocar infartos o hemorragias en varias decenas de pacientes atendidos por sus colegas entre 2008 y 2017. Sus víctimas tenían entre 4 y 89 años.

“Alimentar su sed de poder”

El objetivo de Péchier habría sido “afectar psicológicamente” a los profesionales sanitarios con los que tenía conflictos y “alimentar su sed de poder”. Ahora también se le prohíbe “ejercer la profesión de médico de forma definitiva”.

Contrariamente a su postura durante la instrucción, Frédéric Péchier admitió finalmente durante el juicio que un envenenador había actuado en una de las dos clínicas en las que trabajó. Sin embargo, negó en todo momento ser él ese envenenador. Su abogado había solicitado la absolución, insistiendo en la falta de pruebas irrefutables. El ex anestesista francés, que nunca había sido detenido desde el inicio de la investigación en 2017, será encarcelado tras este veredicto.