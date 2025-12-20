Juez de Corte Suprema rechaza otro recurso al expresidente Bolsonaro

Un juez de la corte suprema de Brasil negó este viernes el pedido de prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, pero autorizó su traslado a un hospital en Brasilia para ser operado, según un documento judicial consultado por la AFP.

El magistrado Alexandre de Moraes denegó el pedido de la defensa de enviar al exmandatario de extrema derecha a casa por razones de salud. Sin embargo, autorizó su salida para someterse a procedimientos quirúrgicos para tratar un hipo recurrente y una hernia inguinal.