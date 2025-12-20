Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Brasil 

Juez de Corte Suprema rechaza otro recurso al expresidente Bolsonaro

El magistrado Alexandre de Moraes denegó el pedido de la defensa de enviar al exmandatario de extrema derecha a casa por razones de salud. Sin embargo, autorizó su salida para someterse a procedimientos quirúrgicos para tratar un hipo recurrente y una hernia inguinal.

El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que la condena por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro era firme, sin más apelaciones, lo que le permitió comenzar a cumplir una condena de 27 años.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPRio de Janeiro, Brasil

Un juez de la corte suprema de Brasil negó este viernes el pedido de prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, pero autorizó su traslado a un hospital en Brasilia para ser operado, según un documento judicial consultado por la AFP.

El magistrado Alexandre de Moraes denegó el pedido de la defensa de enviar al exmandatario de extrema derecha a casa por razones de salud. Sin embargo, autorizó su salida para someterse a procedimientos quirúrgicos para tratar un hipo recurrente y una hernia inguinal.

