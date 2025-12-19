El papa nombra a Manuel de Jesús Rodríguez, nacido en Moca, como obispo de Palm Beach

El Papa León XIV nombró al padre Manuel de Jesús Rodríguez como el sexto obispo de Palm Beach. Sucederá a monseñor Gerald M. Barbarito, quien ha servido a la diócesis desde 2003.

Rodríguez fue sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Corona (Queens), Estados Unidos.

La ordenación del obispo será en una fecha futura que se determinará durante una misa en la Catedral de San Ignacio de Loyola. Después de su instalación, el obispo Rodríguez comenzará su misión como pastor principal de la Diócesis de Palm Beach, que comprende aproximadamente 260,000 católicos y 54 parroquias y misiones.

Como lo exige la ley de la Iglesia, el obispo Barbarito presentó su carta de retiro al Santo Padre cuando cumplió 75 años el 4 de enero de 2025.

Sobre el obispo Manuel de Jesús Rodríguez

El obispo Rodríguez, originario de República Dominicana, fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 2004 en Santo Domingo y se incardinó en la Diócesis de Brooklyn, Nueva York, el 29 de junio de 2012. Es canonista con amplia experiencia en derecho penal canónico y liderazgo pastoral.

Además de sus responsabilidades parroquiales en Queens, Rodríguez desempeña funciones jurídicas en la Diócesis de Brooklyn, incluyendo promotor de justicia y delegado del obispo diocesano para casos penales.

El obispo habla con fluidez inglés, español, italiano y francés.

Con el anuncio del nombramiento de Rodríguez, Barbarito asume el estatus de obispo emérito de Palm Beach. También se convierte en administrador apostólico de la diócesis de Palm Beach hasta el día de la ordenación e instalación del obispo Rodríguez.

Monseñor Gerald M. Barbarito

El monseñor Gerald M. Barbarito nació en Brooklyn, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote de la Diócesis el 31 de enero de 1976.

Obtuvo una licenciatura en derecho canónico y posteriormente sirvió como vicecanciller, maestro de ceremonias y secretario episcopal, antes de ser nombrado obispo auxiliar de Brooklyn el 28 de junio de 1994 y ordenado obispo el 22 de agosto de 1994.

En 1999, fue nombrado obispo de la Diócesis de Ogdensburg, donde fue instalado el 7 de enero de 2000.

Años más tarde fue nombrado quinto obispo de la Diócesis de Palm Beach el 1 de julio de 2003 y fue instalado en la Catedral de San Ignacio de Loyola el 28 de agosto de 2003.

La Diócesis de Palm Beach fue establecida por el Papa San Juan Pablo II en 1984, abarcando los condados de Palm Beach, Martin, St. Lucie, Indian River y Okeechobee, con un total de 4,359 millas cuadradas. En este perímetro hay una población total de más de 2 millones y los fieles religiosos son más de 260,000, atendida por casi 300 sacerdotes y diáconos ordenados, con 20 escuelas católicas primarias y secundarias.