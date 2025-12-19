Lula vetará ley reduce la condena a 27 años en prisión de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que vetará un proyecto de ley que podría reducir significativamente la sentencia de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, arrestado en noviembre por intento de golpe de Estado.

El Senado ratificó el proyecto de ley el miércoles por la noche, tras la aprobación de la Cámara de Diputados.

“Con todo el respeto al Congreso Nacional, cuando llegue a mi escritorio, lo vetaré”, dijo Lula a los periodistas en Brasilia, señalando que quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña “tendrán que pagar por sus actos”.

Se espera que el texto también sea impugnado en el máximo tribunal del país.

El proyecto de ley reduce las sentencias finales de los acusados condenados por múltiples cargos derivados del intento de golpe de Estado, incluido Bolsonaro.

Los abogados del expresidente apelaron al Supremo Tribunal tras su condena, argumentando que su pena de prisión era excesiva. También sostuvieron que las sentencias por abolir el estado de derecho e intentar un golpe de Estado no deberían sumarse porque surgieron de un solo episodio.

La ley propuesta aceleraría la progresión de la sentencia de regímenes de prisión más severos a más indulgentes para los condenados.

No hay consenso sobre cuánto tiempo cumpliría realmente Bolsonaro si el proyecto de ley entra en vigor. Según las reglas actuales, el expresidente podría pasar a un sistema penitenciario menos restrictivo después de siete años si cumple con los requisitos legales mientras está encarcelado.

Paulinho da Força, ponente del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ha estimado que ese período podría reducirse a poco más de dos años si la ley se aprueba.

asaltos a edificios públicos

El proyecto de ley también permitiría reducciones de sentencia de hasta dos tercios para los delitos cometidos en una multitud, beneficiando a los acusados condenados por asaltar edificios públicos durante la insurrección del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Según el proyecto de ley, las personas que no financiaron ni lideraron las acciones podrían recibir reducciones que van de uno a dos tercios.

El senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente y posible candidato presidencial en las elecciones del próximo año, elogió a sus compañeros legisladores por aprobar el proyecto de ley, calificándolo como un “primer paso”.

“No debería haber ni siquiera un debate sobre la amnistía, sino sobre anular la farsa que fue todo el proceso”, expresó.

Se espera que el senador Bolsonaro se enfrente a Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, como candidato del Partido Liberal de su padre en las elecciones presidenciales de 2026.

El domingo, decenas de miles de brasileños protestaron contra el proyecto de ley. Las manifestaciones tuvieron lugar en Brasilia, la capital, y en otras ciudades importantes del país, entre ellas, Sao Paulo, Florianópolis, Salvador y Recife.