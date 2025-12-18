Gustavo Petro defiende a su exministro de Hacienda, enviado a prisión preventiva por corrupción

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este jueves a su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enviado a prisión preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y aseguró que, según su "conciencia", es inocente.

"Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia", escribió el mandatario en X, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la reclusión del exministro como medida preventiva.

En el mismo mensaje, Petro afirmó que Bonilla ha sido "extorsionado" y convertido en un "chivo expiatorio", y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una "ingenuidad" por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

El jefe de Estado defendió, además, que fue su Gobierno el que frenó cualquier intento de tráfico de influencias de congresistas, al señalar que expulsó de la UNGRD al entonces director, Olmedo López, tras detectar hechos de corrupción.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves prisión preventiva para Bonilla y para el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al considerar que ambos supuestamente lideraron una organización criminal que, entre 2023 y 2024, destinó recursos públicos para comprar apoyos legislativos.

La magistrada que adoptó la medida sostuvo que, pese a que los exministros ya no ocupan cargos públicos, persisten los riesgos para el proceso penal, al considerar que las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros.

Bonilla y Velasco se convirtieron así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Petro que van a la cárcel por este escándalo, después de la detención, en mayo pasado, de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están bajo investigación por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

En mayo del año pasado, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla —condenado por este caso a más de cinco años de prisión—, reveló que ingentes recursos de la entidad fueron utilizados en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.